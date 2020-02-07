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Sendikasız işçi çalıştıran Nusret New York'ta protesto edildi!

Kendi adını taşıyan markasıyla dünyaya açılan ve New York'ta ikinci şubesini açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, Amerika'da protesto edildi.

Sendikasız işçi çalıştıran Nusret New York'ta protesto edildi!
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Nusret'in dükkanında sendikasız işçi çalıştırdığını öğrenen bir grup, ünlü ismi dev sıçan balonuyla New York'ta protesto etti. ABD Federal Mahkemesi, Manhattan'da yer alan restoranındaki garsonları işten çıkaran Nusret Gökçe'ye geçtiğimiz aylarda 250 bin dolar ceza vermişti.

Dükkanın duvarına yazı astılar

Manhattan Nusret'in duvarına asılan kararda, Federal Yasa'nın çalışanlara sendikalaşma, adlarına pazarlık için temsilci seçme, haklarını koruma uğruna diğer çalışanlarla hareket etme gibi haklarının olduğu hatırlatıldı.

Sendikasız işçi çalıştıran Nusret New York'ta protesto edildi!

Çalışanlarıyla mahekemelik olmuştu 

Nusret geçtiğimiz aylarda çalışanlarının bahşişlerine el koyduğu için mahkemelik olmuş ve 250 bin dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

 

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