Mine Tugay'ın mavi elbiseli fotoğrafına binlerce beğeni yağdı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Mine Tugay'ın son paylaşımı yine beğeni butonunu çöketti. Son olarak mavi dantelli elbiseli fotoğrafını paylaşan Tugay'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı. Paylaşımına kısa süre içerisinde yorum yağdı.

Beğeni ve yorum yağdı

Instagram hesabından bir #TBT paylaşımı yapan Mine Tugay, mavi dantelli elbisesiyle takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Hayranları Mine Tugay'ın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşımı...

Peki Mine Tugay kimdir?

Mine Tugay 28 Temmuz 1978 yılında subay olan babasının görev yeri olan Konya’da dünyaya gelmiştir. Yeni Levent Lisesi’ni bitirdikten sonra 1998 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.Oyunculuk hayatına ilk kez 1997 yılında “Büyük Kulaklı Küçük Ayı” oyunu ile adım atmıştır. Yine 1997 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimine başlamıştır. Ancak bu eğitimlerinde Özge Özberk ve Özgü Namal’ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan “disiplinsizlik” nedeniyle uzaklaştırılan 13 kişiden biri olmuştur.1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazanmıştır. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya’da tiyatro oyunlarında oynamaya başlamıştır.2003 yılında “Onikinci Gece” ve “Kuşlar Meclisi” oyunlarında oynamıştır. Ardından aynı yıl içerisinde “Gülbeyaz” isimli ekranların sevilen televizyon dizisinde rol almıştır. 2004 yılında “Adı Aşk Olsun” isimli dizide ve “Gönül Yarası” isimli sinema filminde rol almıştır.Ardından “Adı Aşk Olsun”, “Gönül Yarası” dizi ve filmlerinde oynayan başarılı oyuncu “Beko Plazma TV”, “Eti Çay Keyfi”, “Anadolu Bank”, “Bosch Çamaşır Makinası”, “Ecobella Home”, “Bosch Logixx 8 Çamaşır Makinası” reklam filmlerinde rol almıştır.

2005 yılında “Aşk Her Yaşta” isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans’ını tamamlarken “Aliye” isimli dizide de rol almıştır. 2006 yılında Yüksek Lisans’ını bitirmiştir. Aynı yıl Tiyatro Dot’ta Emre Koyuncuoğlu rejisi ile “Çok Uzak” isimli oyunda yer alan Mine Tugay, Show TV’de yayınlanan “Gülpare” ve Star TV’de yayınlanan “Benden Baba Olmaz” isimli dizilerde başrol olarak yer almıştır. TRT1’de yayınlanan “Aynadaki Düşman” dizisinde ise Haluk Piyes ile başrol paylaşmıştır.“Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” isimli dizide narkotik başkomseri “Suna” isimli karakteri canlandırmıştır.Geleneksel Nazım Günleri’nde, Yılmaz Onay tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nazım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından itibaren her yıl gönüllü olarak oynamıştır.“Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Kalp Hırsızı” ve “Medcezir”, “Kalp Hırsızı”, “Çilek Kokusu” ve “Paramparça” gibi önemli dizilerde rol almıştır.