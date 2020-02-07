Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili açıklama düğünlerine giderim!

Eski eşi Berk Suyabatmaz ve oyuncu sevgilisi Berrak Tüzüataç'ın sosyal medyada yayınladıkları fotoğrafı beğendiği için magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Esmersoy, çok konuşulan açıklamalarına yenisini ekledi. Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen bir defileye katılan Esmersoy, "Düğünlerine davet ederlerse seve seve giderim" ifadelerini kullanarak herkesi şaşırttı.

''Beğenmeden geçmek saçma olurdu''

Eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç'la olan fotoğraflarını sosyal medyada beğenmesi sorulan Burcu Esmersoy, "İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve ben de görüp beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar" dedi.

''Düğünlerine giderim''

Ünlü sunucu, fotoğraf beğenmenin de ötesine geçerek yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Esmersoy, "Düğünlerine davet edilseniz gider misiniz?" sorusunu, "Davet ederlerse giderim tabii ki. Düğün olsun ben giderim. Neden gitmeyeyim?" şeklinde cevapladı.

''Kabak tadı verdi''

Eski eşinin açıklamasından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berk Suyabatmaz, "Sanki biraz kabak tadı verdi. Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum" ifadelerini kullandı.

''Berrak sevdiğim bir arkadaşım''

Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç'ın birlikteliği için, "Berrak'ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez.Beni de ilgilendirmez. Niye aramızda sorun olsun ki? Onların hayatına karışamayız. Kurcalanması gereken bir mesele değil" yorumunu yapmıştı.

''Burcu arkadaşım değil''

Berrak Tüzünataç ise Esmersoy'un aksine, "Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla, sırf malzeme lezzetlensin ve toplumun belli kesimlerine 'kınanabilecek' bir hale gelsin diye yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.