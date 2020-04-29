Tarçınlı sütün faydaları neler sahur sofralarının vazgeçilmez içeceği olacak!

Oruçlu olduğumuz süre uzadıkça açlık ve susuzluk daha baskın hale geliyor. İftar menüsünün hafif olmasından çok daha önemlisi sahurda yediğiniz yemekler. Sahur sofrasında tuz oranı yüksek yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinleri sahur sofranızdan kaldırın. Açlık ve susuzluk çekmemek için sahurda tok tutan yiyeceklere yönelin.

Yemeği hızlı yemeyin

Ramazan'da karşılaştığımız en büyük hata, iftarda oruç açıldıktan sonra hızlıca yemek yemektir. Sindirim problemi yaratmamak için uzun süre aç kalmış mideye bir anda yüklenilmemelidir. Bu nedenle iftarı ikiye bölebilirsiniz. Öncelikle orucunuzu su ve hurma ile açıp bir kase çorba içtikten sonra 15 dakika ara vermelisiniz.

Sahursuz oruç tutmayın

Kahvaltı 24 saat içinde en önemli öğündür. Son derece kuvvetli, sağlıklı doyurucu olmalıdır. Mutlaka sağlıklı ve güçlü protein, sağlıklı yağ ve karbonhidratlar doyuncaya kadar yenmelidir.

Kefir ve sütü eksik etmeyin!

Yemekleri küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek yavaş tüketmek sindirime yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi; bitki çayı, komposto suyu, süt, kefir, taze meyve suyu gibi içeceklerle desteklenmelidir.

Susamak istemiyorsanız...

Günlere denk gelen Ramazan ayında açlıktan daha önemli bir konu varsa o da susuzluktur. Susamamak için öncelikle 10-12 bardak su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Bol suyun yanında salatalık, karpuz gibi su içeriği yüksek besinleri tüketmek susuzluğunuzu bastırmamıza yardımcı olacaktır.

Mutlaka yürüyüş yapın

Şeker, tansiyon gibi kronik hastalığı olup ilaç kullanması gereken kişiler mutlaka bir hekim ve beslenme uzmanına danışmalıdır. Bu kişiler, kan şekerini yükseltecek basit karbonhidrat kaynaklarından, meyve sularından, şekerli gıdalardan, yüksek tuz/sodyum içeren besinlerden sakınmalıdır. İftardan iki saat sonra yapılacak orta tempolu yürüyüş, tansiyonu ve şekeri dengelemeye yardımcı olmakla beraber kilo kontrolü de sağlayacaktır.