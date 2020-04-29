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Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın açıklaması duygulandırdı en önemli şey sağlıktır!

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 64 yaşında hayata gözlerini yuman Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden önceki sözleri ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın açıklaması duygulandırdı en önemli şey sağlıktır!
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Bir süredir kanser tedavisi gören ve 64 yaşında hayata gözlerini yuman Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden önceki sözleri ortaya çıktı. Yerlitaş katıldığı programda, Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır" demişti. 

Okan Bayülgen'in programına katılmıştı 

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden önce 22 Haziran 2019'da tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu programın konuğu olduğu ortaya çıktı. Duygusal anların yaşandığı programda Yerlitaş'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın açıklaması duygulandırdı en önemli şey sağlıktır!

''Para pul hiçbir şey umrumda değil'' 

Yerlitaş, burada yaptığı konuşmada, "Ben artık daha dikkatli yaşamaya başladım. Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır. Ben çok çalışarak çok hayat mücadelesi verdim. Artık işimi de çok seviyorum ama eskisi gibi değil. Önce sağlığım ve huzurum diyorum. Çok kötülük ve çok yanlışlar gördüm" ifadelerini kullandı.Yerlitaş'ın konuşmaları sırasında zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

Kaynak: İHA 

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