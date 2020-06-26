Saç için sarımsak kürü tarifleri daha dolgun saçlar için...

Saçlarınızın zayıflığından şikayetçi misiniz? Saçlarınızı dolgunlaştıracak harika bir maske tarifi ile karşınızdayız. Daha dolgun saçlara sahip olmanın sırrı bu kürde! Düzenli olarak uyguladığınız taktirde saçlarınızdaki gözle görünür değişimi fark edeceksiniz. Saçları dolgunlaştırmak için sarımsak kürü nasıl yapılır? İşte yapmanız gerekenler!

ZENCEFİLLİ SARIMSAK MASKESİ

Malzemeler:

8 diş sarımsak,Bir parça taze zencefil,1/2 su bardağı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Zencefili ve sarımsakları iyice ezin. Diğer tarafta Hindistan cevizi yağını bir tavada ısıtın ve içine ezilmiş zencefil ile sarımsakları ekleyin. Karışım kahverengi bir renk alana kadar karıştırın ve ocağın altını kapatın. Yağ soğuduktan sonra süzün, posyı atın. Kalan karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 15 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yaptıktan sonra karışımı bir 30 dakika daha saçınızda bekletin. Ardından doğal bir şampuan ile yıkayın.