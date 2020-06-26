Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın aşk yaşadığı iddia edildi!

Meslektaşı Doğu Demirkol'dan üç aylık bir birlikteliğin ardından ayrılan 30 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah'ın 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Reynmen ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Aykırı'nın haberine göre: Bir parkta badminton oynarken görülen ikilinin samimi anları dikkat çekti. İkilinin bu halleri ise aşk dedikodularının oluşmasına neden oldu.

Ünlü isimlerle aşk yaşayıp ayrıldılar

Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık bir ilişki sonrası ayrılmıştı. Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.

İşte Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen'in keyifli anları...