Çilek reçeli tarifi tadı damağınızda kalacak!

Mis gibi kokusuyla ve tadına doyum olmayan lezzetiyle çilek reçeline kahvaltı sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Sizi sabah kahvaltılarınızdan kaldırmayacak bu şahane lezzete bayılacaksınız. Sıcacık kızarmış ekmeğin üzerine sürüp tüketebileceğiniz bu enfes tada bayılacaksınız. Peki çilek reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda yazın enfes meyvelerinden biri olan çilek reçeli tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

1 kg.çilek, 4 su bardağıtoz şeker( 800gr), 1 çay kaşığılimon tuzu(veya 2 yemek kaşığı limon suyu)

HAZIRLANIŞI:

Çilekleri iyice yıkayın ve sap kısımlarını koparın. Çilekleri bir tencereye alın ve şekeri dökün. Tencerenin kapağını kapatıp 8-10 saat veya 1 gece bekletin.

Sürenin sonunda suyunu iyice salan çilekleri orta-yüksek ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve ara ara dikkatli bir şekilde alttan üste karıştırın. 30 dakika boyunca tıkırdamada kalsın ve siz üzerinde biriken köpüğü bir kevgir yardımıyla sıyırmayı ihmal etmeyin. Ocaktan almadan 2-3 dakika önce limon tuzu veya limon suyunu ekleyip tekrar dikkatlice karıştırın ve ocağı kapatın.

Önceden dezenfekte ettiğiniz kavanozlara reçelleri doldurun, soğuyana kadar kapaklarını kapamayın. Soğuduktan sonra kapaklarını kapatıp buzdolabında saklayın.