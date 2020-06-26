search menu
search
close

"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitini aştığı ortaya çıktı!

Şarkıcı Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor ortaya çıktı. Raporda Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda 150 km hızla gittiği belirtildi.

"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitini aştığı ortaya çıktı!
-A A+

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, ailesi ve bebek bakıcısıyla birlikte Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı kazaya ilişkin rapor hazırlandı. Jandarmanın hazırladığı raporda, Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takta attığı, cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı ortaya çıktı. Kazanın meydana geldiği yolda, 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtuldular

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralandı.

"Altı çelik bariyerlere zarar vermiş"

Şarkıcı ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi. Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi. Kazanın oluşumunda Alişan'ın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52/1-B maddesini içeren 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğuna da raporda yer verildi.

"124 metre fren izi ölçüldü"

Kaza raporunda, kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 120 olmasına rağmen Alişan'ın 150 kilometre hızla gittiğine dikkat çekildi. Kazanın meydana geldiği 3 şeritli 12 metre genişliğindeki yolda 124 metre fren izi ölçüldüğü de kaydedildi. Teker ve aksların yerinden çıkması sonucu kaza yaptığı belirtilen cipin ağır hasarlı, kullanılamaz durumda olduğu, Alişan'ın ise yapılan muayenesinde alkollü olmadığı da raporda yer aldı.

Alişan "Aks kırıldı" demişti

Öte yandan Alişan, kaza sonrası basına yaptığı açıklamada, sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra kaza geçirdiğini ifade etmişti.

Kaynak: DHA

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Saçları dolgunlaştırmanın sırrı bu maskede! Saçları dolgunlaştırmanın sırrı bu maskede!
Saç
Bir doktoru öldürdüğünü söyleyen Çatlak Şanzel'in sözleri şoke etti! Bir doktoru öldürdüğünü söyleyen Çatlak Şanzel'in sözleri şoke etti!
Magazin
En Güncel Galeriler
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Önceki Haberler
Kahvaltıda enfes lezzet: Çilek reçeli tarifi
Kahvaltıda enfes lezzet: Çilek reçeli tarifi
Ön sevişme için 4 muhteşem öneri!
Ön sevişme için 4 muhteşem öneri!
Nam-ı diğer banana bread: Çikolata parçacıklı muzlu kek
Nam-ı diğer banana bread: Çikolata parçacıklı muzlu kek
Bosna mutfağından: Pleskavitsa köfte tarifi
Bosna mutfağından: Pleskavitsa köfte tarifi
The Ritz-Carlton kusursuz hijyen standartları ile kapılarını açtı
The Ritz-Carlton kusursuz hijyen standartları ile kapılarını açtı
Hadise'nin marka tutkusu olay oldu! Kombinin fiyatı dudak uçuklattı!
Hadise'nin marka tutkusu olay oldu! Kombinin fiyatı dudak uçuklattı!
Partnerinizin size aşık olduğunun 5 kanıtı!
Partnerinizin size aşık olduğunun 5 kanıtı!
Sevgilisiyle teknede görüntülenen Çağatay'ın son görüntüsü şaşırttı!
Sevgilisiyle teknede görüntülenen Çağatay'ın son görüntüsü şaşırttı!
Yorumlar