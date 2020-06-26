"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitini aştığı ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, ailesi ve bebek bakıcısıyla birlikte Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı kazaya ilişkin rapor hazırlandı. Jandarmanın hazırladığı raporda, Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takta attığı, cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı ortaya çıktı. Kazanın meydana geldiği yolda, 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtuldular

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralandı.

"Altı çelik bariyerlere zarar vermiş"

Şarkıcı ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi. Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi. Kazanın oluşumunda Alişan'ın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52/1-B maddesini içeren 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğuna da raporda yer verildi.

"124 metre fren izi ölçüldü"

Kaza raporunda, kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 120 olmasına rağmen Alişan'ın 150 kilometre hızla gittiğine dikkat çekildi. Kazanın meydana geldiği 3 şeritli 12 metre genişliğindeki yolda 124 metre fren izi ölçüldüğü de kaydedildi. Teker ve aksların yerinden çıkması sonucu kaza yaptığı belirtilen cipin ağır hasarlı, kullanılamaz durumda olduğu, Alişan'ın ise yapılan muayenesinde alkollü olmadığı da raporda yer aldı.

Alişan "Aks kırıldı" demişti

Öte yandan Alişan, kaza sonrası basına yaptığı açıklamada, sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra kaza geçirdiğini ifade etmişti.

Kaynak: DHA