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Çatlak Şanzel kimdir Armağan Çağlayan'ın programında söyledikleriyle şoke etti!

Çatlak Şanzel adıyla bilinen Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın programında söyledikleriyle şoke etti. Babaannesinin doktorunu öldürdüğünü itiraf etti.

Çatlak Şanzel kimdir Armağan Çağlayan'ın programında söyledikleriyle şoke etti!
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Nerdesin şarkısının internette yayılmasıyla geniş kitlelerce tanınan 'Çatlak Şanzel' lakaplı şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki programında tepki çeken ifadeler kullandı.

"Tedavi sürecinde hatası vardı"

Çatlak Şanzel, katıldığı programda babaannesinin ölümünde suçunun olduğunu düşündüğü doktoru nasıl öldürdüğünü anlattı. Şarkıcı, hayatındaki en önemli kişinin babaannesi olduğunu, bu sebeple vefatının onu deliye döndürdüğünü, dedesinin beylik tabancası ile yanlış ameliyat ettiğini iddia ettiği doktora 3 kez ateş ettiğini, bir kurşunun denk gelerek doktorun ölümüne neden olduğunu ifade etti.

7 yıl hapis yattı

Doktoru öldürmesinin ardından 36 sene hapis cezası aldığını açıklayan Çetin, yaşının 18'den küçük olması, cezaevindeyken başka suça bulaşmaması ve üniversitesi kazanmış olması gibi etkenlerle 7 yıl 2 ay hapiste kaldığını söyledi.

Sözleri tepki çekti

Çetin, cinayetle ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Ondan sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim." Şanzel Çetin'in bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Çetin'in sözlerine kahkaha atan Armağan Çağlayan da eleştirilerden nasibini aldı. Gelen tepkiler üzerine Çatlak Şanzel hashtag'i, Twitter gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi.

Çatlak Şanzel kimdir?

Gerçek ismi Şanzel Çetin olan fenomen şarkıcı Çatlak Şanzel, 1982’de doğdu. Ankara’da yaşamını sürdüren aslen Kahramanmaraş Elbistanlı olan Çatlak Şanzel, 12 yaşından itibaren düğünlerde sahne almaya başladı. 

17 yaşında adam öldürmekten cezaevine giren Çatlak Şanzel, o senelerde hiç tanımadığı bir adamla evlendi. 'Neredesin' şarkısı ile sosyal medyanın fenomen isimleri arasına giren Şanzel Çetin, Ankara'da farklı mekanlarda sahneye çıkarken, kendine has üslubu ile akıllarda yer ediyor.

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