Didem Soydan yatakta yarı çıplak poz verdi, fotoğrafı çeken kişi merak konusu oldu!

Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlülerin başında gelen manken Didem Soydan, cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Model son olarak yatakta yarı çıplak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafı çeken kişi merak konusu oldu

Instagram'da 706 bin takipçisi bulunan Soydan, fotoğrafının altına herhangi bir açıklama yazmadı. Soydan'ın fotoğrafında en çok merak edilen detay ise sağ üst köşede gözüken kol oldu. Farklı bir telefondan çekim yapan kişi, Soydan'ın kreatif direktör olan Hakan isimli arkadaşı çıktı.

Didem Soydan kimdir?

Didem Soydan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeniyken baba tarafı Arnavutluk'tan göç ederek İstanbul'a yerleştiler. 19 yaşında ilk defile deneyimini yaşayan Didem Soydan ardından Hakan Yıldırım, Özlem Süer gibi birçok başarılı modacının defilesine çıkma fırsatı yakaladı ve Fashion Week defilelerinde en çok tercih edilen modeller arasında yer aldı.Üniversite zamanında çalıştığı mağazada Umut Eker'le tanışan Soydan, modacı Eker'le birçok iş yaptı. İkilinin şu an birlikte açtıkları bir mağazaları var. 2014 yılında İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da boy gösteren Soydan,Calzedonia Summer Show'a çıkan ilk Türk manken oldu.