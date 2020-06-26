search menu
search
close

Didem Soydan yatakta yarı çıplak poz verdi, fotoğrafı çeken kişi merak konusu oldu!

Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan model Didem Soydan, bu defa yatak pozuyla adından söz ettirdi. Fotoğrafı görenler, en çok fotoğrafı çekeni merak etti.

Didem Soydan yatakta yarı çıplak poz verdi, fotoğrafı çeken kişi merak konusu oldu!
-A A+

Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlülerin başında gelen manken Didem Soydan, cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Model son olarak yatakta yarı çıplak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafı çeken kişi merak konusu oldu

Instagram'da 706 bin takipçisi bulunan Soydan, fotoğrafının altına herhangi bir açıklama yazmadı. Soydan'ın fotoğrafında en çok merak edilen detay ise sağ üst köşede gözüken kol oldu. Farklı bir telefondan çekim yapan kişi, Soydan'ın kreatif direktör olan Hakan isimli arkadaşı çıktı. 

Didem Soydan kimdir? 

Didem Soydan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeniyken baba tarafı Arnavutluk'tan göç ederek İstanbul'a yerleştiler. 19 yaşında ilk defile deneyimini yaşayan Didem Soydan ardından Hakan Yıldırım, Özlem Süer gibi birçok başarılı modacının defilesine çıkma fırsatı yakaladı ve Fashion Week defilelerinde en çok tercih edilen modeller arasında yer aldı.Üniversite zamanında çalıştığı mağazada Umut Eker'le tanışan Soydan, modacı Eker'le birçok iş yaptı. İkilinin şu an birlikte açtıkları bir mağazaları var. 2014 yılında İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da boy gösteren Soydan,Calzedonia Summer Show'a çıkan ilk Türk manken oldu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Saçları dolgunlaştırmanın sırrı bu maskede! Saçları dolgunlaştırmanın sırrı bu maskede!
Saç
Bir doktoru öldürdüğünü söyleyen Çatlak Şanzel'in sözleri şoke etti! Bir doktoru öldürdüğünü söyleyen Çatlak Şanzel'in sözleri şoke etti!
Magazin
En Güncel Galeriler
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Önceki Haberler
Evde kendi diş macununuzu yapabilirsiniz!
Evde kendi diş macununuzu yapabilirsiniz!
Farah Zeynep Abdullah ünlü fenomen ile aşk yaşamaya başladı!
Farah Zeynep Abdullah ünlü fenomen ile aşk yaşamaya başladı!
Kaza raporu ortaya çıktı! Alişan'ı zora sokacak detaylar!
Kaza raporu ortaya çıktı! Alişan'ı zora sokacak detaylar!
Kahvaltıda enfes lezzet: Çilek reçeli tarifi
Kahvaltıda enfes lezzet: Çilek reçeli tarifi
Ön sevişme için 4 muhteşem öneri!
Ön sevişme için 4 muhteşem öneri!
Nam-ı diğer banana bread: Çikolata parçacıklı muzlu kek
Nam-ı diğer banana bread: Çikolata parçacıklı muzlu kek
Bosna mutfağından: Pleskavitsa köfte tarifi
Bosna mutfağından: Pleskavitsa köfte tarifi
The Ritz-Carlton kusursuz hijyen standartları ile kapılarını açtı
The Ritz-Carlton kusursuz hijyen standartları ile kapılarını açtı
Yorumlar