search menu
search
close

Saç rengi nasıl açılır papatya çayı uygulayın!

Koronavirüs korkusuyla kuaföre gitmeye çekiniyorsanız, saç renginizi doğal yöntemlerle açmanız mümkün. İşte saç rengini açacak doğal yöntemler!

Saç rengi nasıl açılır papatya çayı uygulayın!
-A A+

Kimyasal ürünler kullanmadan, evinizde çok kolay şekilde saç renginizi daha açık bir tona getirebilirsiniz. Özellikle koronavirüs tehlikesinin devam ettiği şu günlerde hem kendinizi masraftan kurtulabilir hem de doğal ürünlerle saçınızın rengini açabileceksiniz. Saç rengini açmada en etkili malzemelerden biri de papatya çayı. İşte saç tonunuzu değiştirecek 4 doğal yöntem!

Papatya çayı

Boya ve kimyasal kullanmadan saç rengi açmanın vazgeçilmez yöntemidir papatya çayı. Bir avuç kadar papatya çayını ayırın ve 4 su bardağı su ile kaynatın.

Kaynatma işlemi bittikten sonra 10-15 dakika kadar iyice soğuması için bekleyin. Çay soğuduktan sonra saçınıza uygulayın. Bir süre güneşte beklerseniz etkisini daha hızlı görürsünüz.

Soda

Soda, saçlarınızın rengini açmakta yardımcı olurken aynı zamanda saçınıza sağlıklı ve ışıltı bir görünüm kazandıracak.

Şampuanınızın içine biraz soda ekleyin ve saçınızı iyice yıkayın. Düzgün duruladığınızdan emin olun.

Tarçın

Tarçının saçınıza çok iyi geldiğini daha önce duymuş muydunuz?

Bir tutam tarçını saç kreminize ekleyin. Saçınıza sürün ve durulamayın. Bone takıp uyuyun. Ertesi gün saçlarınızda doğal ışıltılar ile uyanacaksınız!

Limon

İki limonu ortadan ikiye bölüp, bir kapta tuttuğunuz suyun içine sıkın. Elde ettiğiniz karışımı, isterseniz duş aldığınız sırada saç maskenizin içine ekleyebilirsiniz. Bu yöntem papatya çayındaki gibi güneş, yine saç renginizin açılma sürecini hızlandıracak.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte Benim Stilim yarışmacısından bomba estetik itirafı! İşte Benim Stilim yarışmacısından bomba estetik itirafı!
Magazin
Hamilelik döneminde kuyruk sokumu ağrısına son! Hamilelik döneminde kuyruk sokumu ağrısına son!
Hamilelik
En Güncel Galeriler
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını aldattı!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını aldattı!
61 yaşındaki şarkıcı Madonna'dan olay kalça pozu!
61 yaşındaki şarkıcı Madonna'dan olay kalça pozu!
Kim der ki 70 yaşında! Japon modacı genç kızlara taş çıkartıyor!
Kim der ki 70 yaşında! Japon modacı genç kızlara taş çıkartıyor!
25 kilo veren Buse Terim, başarısının sırrını anlattı!
25 kilo veren Buse Terim, başarısının sırrını anlattı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Önceki Haberler
Ayaklarının fotoğrafını isteyen hayranına ateş püskürdü!
Ayaklarının fotoğrafını isteyen hayranına ateş püskürdü!
Kolu kırılan ünlü model, kötü haberi bikinili pozuyla verdi!
Kolu kırılan ünlü model, kötü haberi bikinili pozuyla verdi!
Baharda cildinizi yenileyecek 3 doğal tarif!
Baharda cildinizi yenileyecek 3 doğal tarif!
Çocuk sahibi olamayan Larissa'ya eşinden duygulandıran destek!
Çocuk sahibi olamayan Larissa'ya eşinden duygulandıran destek!
Günde 1 bardak içmek yetiyor! Vücuttaki tüm şekeri ve yağı yakıyor!
Günde 1 bardak içmek yetiyor! Vücuttaki tüm şekeri ve yağı yakıyor!
Jülide Ateş'ten Ece Üner'e olay cevap! Ortalık karışacak!
Jülide Ateş'ten Ece Üner'e olay cevap! Ortalık karışacak!
Migren kabusuna nöral terapi tedavisi!
Migren kabusuna nöral terapi tedavisi!
Evde kalmaktan korkma, geç kalmaktan kork!
Evde kalmaktan korkma, geç kalmaktan kork!
Yorumlar