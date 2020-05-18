Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden kişiye sert çıktı

Koronavirüs salgınından dolayı işleri iptal olan ve ev karantinasında olan şarkıcı Lerzan Mutlu, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. i. Mutlu, para karşılığında ayaklarının fotoğrafını isteyen bir kullanıcıya ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı, "Ben böyle sapıkları bir tek filmlerde olur zannediyordum'' diyerek tepki gösterdi!

''Erik gibisin kütür kütür''

Kendisine yöneltilen sorular arasından seçtiklerini Instagram sayfasına taşıyan Mutlu, aynı zamanda rahatsız edici yorumları da paylaşıp tepkisini belli etti. Bir takipçisinin "Erik gibisin kütür kütür maşallah. Hangi mevsime daha tatlısın?" sorusuna "Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak" yanıtını verdi.

Ayaklarının fotoğrafını isteyen takipçisine ateş püskürdü

Lerzan Mutlu, "Ayaklarınız harika lütfen daha çok paylaşın" diyen kullanıcıya "Ne zaman soru-cevap yapsam ayaklarım başrollerden biri deli misiniz siz" dedi. Şarkıcı ayaklarının fotoğrafı karşılığında kendisine para teklif eden bir kişiye "Ben böyle sapıkları bir tek filmlerde olur zannediyordum. Tövbe. Direk block (engelleme)" diyerek tepki gösterdi.