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Ünlü model Kaia Gerber bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi

Ünlü model Kaia Gerber, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak kolunu kırdığını açıkladı. Gerber, "Küçük bir kaza geçirdim ama iyiyim" dedi.

Ünlü model Kaia Gerber bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
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90'larda podyumların tozunu attıran dünyaca ünlü model Cindy Crawford'ın Rande Gerber'den olan kızı Kaia Gerber, ailesiyle birlikte karantinada olduğu evinde kolunu kırdı. 

Kırılan kolunu bikinili pozuyla gösterdi

Model Kaia Gerber, 5,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yaparak kolunun röntgenini ve alçılı kolunu gösterdi. Gerber paylaşımına “Küçük bir kaza geçirdim ama iyiyim!” açıklamasını ekledi.

Öte yandan güzel model, kırılan koluna rağmen güzel havanın keyfini havuzda çıkarmaktan geri durmadı. 

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