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Saç rengi nasıl açılır sodayla sağlıklı ve açık tonlu saçlar!

Saç rengini açmak için kullanılan doğal yöntemler neler? Boya ya da katkı maddeli ürünlerin yerine saç renginizi açacak 4 doğal yöntem içeriğimizde!

Saç rengi nasıl açılır sodayla sağlıklı ve açık tonlu saçlar!
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Koronavirüs korkusuyla kuaföre gitmekten çekinip saç bakımınızı ihmal ediyor olabilirsiniz. Saç bakımınızı evinizde kolayca sürdürebilmeniz ise aslında çok kolay. Eğer sarı saçlarınızın rengini doğal yöntemlerle açmak istiyorsanız bunun birçok yolu var. Bu sayede kimyasal ürünlerin saçınıza zarar vermesini de engellemiş olacaksınız. İşte saç renginizi açmanızı sağlayacak 4 doğal yöntem!

Limon

İki limonu ortadan ikiye bölüp, bir kapta tuttuğunuz suyun içine sıkın. Elde ettiğiniz karışımı, isterseniz duş aldığınız sırada saç maskenizin içine ekleyebilirsiniz. Bu yöntem papatya çayındaki gibi güneş, yine saç renginizin açılma sürecini hızlandıracak.

Tarçın

Tarçının saçınıza çok iyi geldiğini daha önce duymuş muydunuz?

Bir tutam tarçını saç kreminize ekleyin. Saçınıza sürün ve durulamayın. Bone takıp uyuyun. Ertesi gün saçlarınızda doğal ışıltılar ile uyanacaksınız!

Papatya çayı

Boya ve kimyasal kullanmadan saç rengi açmanın vazgeçilmez yöntemidir papatya çayı. Bir avuç kadar papatya çayını ayırın ve 4 su bardağı su ile kaynatın.

Kaynatma işlemi bittikten sonra 10-15 dakika kadar iyice soğuması için bekleyin. Çay soğuduktan sonra saçınıza uygulayın. Bir süre güneşte beklerseniz etkisini daha hızlı görürsünüz.

Soda

Soda, saçlarınızın rengini açmakta yardımcı olurken aynı zamanda saçınıza sağlıklı ve ışıltı bir görünüm kazandıracak. Şampuanınızın içine biraz soda ekleyin ve saçınızı iyice yıkayın. Düzgün duruladığınızdan emin olun.

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