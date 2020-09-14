Böbreklere ne iyi gelir bol bol yaban mersini tüketin!

Böbrekler vücudumuzda toksinlerin atılmasını sağlamak, hormon salgılaması yapmak, kan basıncını ve asit baz dengesini düzenlemek gibi birçok görevi üstlenir. Böbrek sağlığının korunması da sağlıklı bir yaşam için önem taşıyor. Besin değeri yüksek, böbrekleri koruyan 6 muhteşem besini sizin için sıraladık!

Lahana

Kış mevsiminin vazgeçilmezi lahana, mineraller ve güçlü bitki bileşikleri ile yüklüdür. K, C ve B vitaminlerinden zengindir. Aynı zamanda sindirim sistemi için de çok faydalıdır.

Ananas

Portakal, muz ve kivi gibi tropikal meyvelerdeki potasyum oranı çok yüksektir. Ananasın potasyum değeri ise diğer tropikal meyvelerden daha düşüktür. Bu sebeple böbrek problemleri olanlar gönül rahatlığıyla tüketebilir.

Yaban mersini

Yaban mersini, en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. Bu tatlı meyve, kalp hastalıklarına, kansere ve diyabete karşı vücudu koruma özelliğine sahip.

Sarımsak

Böbrek problemleri olan kişilerin, eklenmiş tuz dahil olmak üzere diyetlerindeki sodyum miktarını sınırlamaları tavsiye edilir. Sarımsak , tuza lezzetli bir alternatif olurken, aynı zamanda pek çok da faydası bulunuyor.

Yumurta beyazı

Yumurtanın sarısı da çok besleyicidir ancak beyazı yüksek kalitede böbrek dostu bir protein kaynağıdır.

Biber

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan biberler, bolca C vitamini de barındırır. Böbrek sağlığı içinde de birebirdir.