Fırında karışık mücver nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden olan mücverin artık çok farklı türleri yapılıyor. Fırında karışık mücver de o tariflerden biri. Kızartma olmadığı için çok daha sağlıklı, size parmaklarınızı yedirtecek kadar da lezzetli. Peki fırında karışık mücver nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Börek tadında ve yumuşaklığında, mücver lezzetinde enfes mücver tarifi içeriğimizde!

Malzemeler:

2 tane patates

2 tane havuç

1 tane kabak

1 tane kapya biber

Yarım demet maydanoz

Ispanak, pırasa, yeşil soğan, dereotu da ilave edilebilir.

Tuz

Ayrıca:

3 yumurta

4 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber, pul biber

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

Üzerine:

Rendelenmiş Kaşar peyniri

Nasıl yapılır?

Patates, havuç ve kabağın kabuklarını soyup rendeleyin. Kapya biberleri ve maydanozları da ince ince doğrayın. Tuz ilave edip karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta, un, tuz, baharatlar, sıvı yağ, kabartma tozunu karıştırın. Sebzeler ile birleştirin. Yağlanmış fırın kabına döküp düzeltin. 180 derece ısınmış fırında yarım saat pişirin. Pişen mücverin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve tekrar fırına sürün. 5 dk sonra fırından alabilirsiniz. Afiyet olsun!