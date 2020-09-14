Tarçınlı kurabiye nasıl yapılır kokusuyla baş döndürüyor!

Tatlılara ayrı bir aroma veren tarçınla leziz mi leziz bir kurabiye yapmaya ne dersiniz? İştah kabartan kokusuyla, yemeye doyamayacağınız tarçınlı kurabiye şekerinizi dengelemeye de yardımcı olacak. Tarçınlı kurabiye tarifi ile sevdikleriniz ile paylaşabileceğiniz enfes kurabiyeler hazırlamaya buyurun. Şimdiden afiyetler olsun!

Tarçınlı kurabiye malzemeleri:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı pudra şekeri

4,5-5 çay bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı:

125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, yarım çay bardağı pudra şekerini bir kabın içerisinde kabaca karıştırın. 4,5 -5 çay bardağı un ve bir 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyip yoğurmaya başlayın. Unu azar azar eklerseniz, kıvamı daha kolay tutturabilirsiniz. Hamurunuz hafif dağılan bir hamur olacaktır. Hamuru biraz sıkarak silindir haline getirin bir tezgahın üzerinde misket kurabiye yapmak için yaklaşık bir santimlik eşit parçalara bölün. Dilerseniz, daha büyük parçalara da bölebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri fırın kağıdı yaydığınız bir tepsinin üzerine yerleştirin. Önceden alt üst 180 derece ısılılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Bu sırada, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, bir yemek kaşığı tarçını karıştırın. Kurabiyeler piştikten sonra biraz soğuduktan sonra üzerine pudra şekerli ve tarçınlı karışımı serpin. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.