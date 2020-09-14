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Kumburgaz'daki Yeşilçam'ın ünlü yalısının satışından vazgeçildi!

Şark Bülbülü, Aile Şerefi gibi Yeşilçam'ın önemli yapımlarının çekildiği Kumburgaz'daki ünlü yalı satışa çıkarılmıştı. Bugün ünlü yalının satışından vazgeçildi.

Kumburgaz'daki Yeşilçam'ın ünlü yalısının satışından vazgeçildi!
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Şark Bülbülü, Aile Şerefi gibi unutulmaz Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz'da denize sıfır konumda Rauf Alanyalı'ya ait yalı, 19 milyon lira bedelle açık artırmaya çıkarılmıştı. Bugün ise ünlü yalının satışından hissedarların isteğiyle vazgeçildi.

Hissedarları satmaktan vazgeçti

Satışının bugün açık artırmayla gerçekleşmesi beklenen yalının tüm hissedarların talebiyle satışından vazgeçildi. Büyükçekmece Mezat Salonu'nda gerçekleşecek açık artırma için taraflardan Mehmet Ergen, Raciye Ercişli, Azade Hısım, Nercal Kaplancalı ve Süleyman Tufan Alanyalı geldi.

"Bizde kaldığı için mutluyum"

Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, “Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bizde kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde" dedi.

Kaderine terk edildi

1997 yılında Alanyalı’nın ölümünün ardından bir süre çocuklarının yaşadığı malikane, 2000’lerin başında kaderine terk edildi. İçinde bir yüzme havuzu da bulunan ev, bakımsızlıktan harap oldu. Yüzlerce meyve ağacının bulunduğu bahçesi de hırsızların ve yağmacıların uğrak yerlerinden biri haline geldi.

 

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