Dudakları kalın göstermenin yolları neler vazelin sürmeyi deneyin!

Dolgun ve dikkat çeken dudaklara sahip olmak her kadının sahip olmak istediği şeylerden biridir. Ancak dolgu ve botoks yaptırmak istemeyenler için dudakları daha dolgun ve büyük göstermek elbette imkansız değil! Ufak dokunuşlar ve pratik yöntemlerle dudaklarınızı olduğundan daha büyük ve dolgun gösterebilirsiniz! Dudaklarınızı olduğundan daha dolgun ve büyük göstermenin 4 yöntemini Elmaelma.com okurları için bir araya getirdik!

Vazelin Dudakları Dolgun Gösteriyor!

Vazelinin içerisinde bulunan nane aroması dudaklarda hafif bir yanma etkisi vererek daha dolgun görünmesini sağlıyor. Vazelin aynı zamanda dudakları nemlendirmede oldukça etkilidir. Dudaklarınıza parlaklık vererek sağlıklı bir şekilde nemlenmesini sağlayabilirsiniz.

Mat Rujlar Kullanabilirsiniz!

Kalıcılık ve dudakları olduüundan daha dolgun göstermede oldukça başarılı olan mat rujların renk skalasından size uygun olanının tercih ederek hem gün içerisinde rujun uzun süre kalmasını sağlayabilir hem de dudakları olduğundan daha dolgun gösterebilirsiniz.

Dudak Kalemi İle Çerçeveleyin!

Ruj sürmeden önce dudakalarınızın etrafından biraz taşırarak dudak kalemi ile çerçeveleyin. Parmaklarınızla hafif dokunuşlar yaparak daha doğal görünmesini sağlayın. üzerine sürmek istediğiniz ruju sürerek dudaklarınızı olduğundan daha dolgun gösterebilirsiniz.

Açık Tonlarda Ruj Kullanın!

Açık renkli rujlar kullanmak dudaklarınızın hem sağlıklı görünmesini sağlar hem de dudakların daha dolgun ve büyük görünmesine yardımcı olacaktır. Dudakların daha dolgun görünmesi için etksini bir tık arttırmaya yardımcı olacak parlatıcı uygulayabilirsiniz.