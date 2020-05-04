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Su kefirinin faydaları neler kabızlığa birebir!

Probiyotiklerden zengin olan su kefiri insan sağlığına oldukça iyi geliyor. Üstelik kabızlık sorununa da birebir. Su kefiriyle ilgili tüm bilgiler haberimizde!

Su kefirinin faydaları neler kabızlığa birebir!
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Probiyotik kaynağı olan ve insan vücudu için inanılmaz faydalara sahip olan su kefiri, kanseri önlüyor, bağırsak sağlığını koruyarak kabızlık sorununu gideriyor. Siz de kolaylıkla su kefiri yaparak tam bir sağlık deposu olan bu içecekten faydalanabilirsiniz. İşte su kefiri hakkında tüm merak ettikleriniz!

Su kefiri nedir?

Fermante bir içecek olan kefir, çok eski zamanlarda Kafkas halklarının uzun ömrünün sırrı olarak bilinir.  Suyun mayalanmasından elde edilen kefir, içeriğindeki probiyotikler sayesinde hastalıklara karşı mucizevi etkilere sahip bir içecektir. Su kefiri de kefir gibi ortaya çıkan ve içinde yer alan binlerce yararlı bakteri sayesinde bağırsak florasına iyi gelen çok önemli bir gıdadır. Bakteri, maya ve polisakkaritlerin kümeleşmesiyle oluşan jel, kristal sağlık taneciklerine sahiptir.

Kökleri Meksika'ya dayanan bir içecek

Bitkisel kaynaklı olması sebebiyle süt kefirinden farklı olan su kefiri, geleneksel kefirin aksine Kafkas değil Meksika kökenlidir. Tatlı bir öz suyu bulunan opuntia cinsi kaktüsün çevresinden simbiyotik ilişki içerisinde olan bakteri ve maya kolonilerinden elde edilir. Su kefiri üretilmemektedir, ortaya çıkması için elde edilmesi ve çoğaltılması gerekir. Süt ürünleri tüketmeyenler için çok iyi bir seçenek olan su kefirinde yoğurttan çok daha fazla probiyotik vardır. Ayrıca laktoz intoleransı olan kişiler ve veganlar da su kefirini rahatlıkla tüketebilir.

Su kefiri nasıl yapılır?

Faydalı bakterileri içinde barındıran su kefiri gerçek bir sağlık deposudur. Su kristallerini andıran kefir; su, meyve parçaları ve şeker konularak 24 - 48 saat fermente edilerek yapılabilir. Sonuç olarak ise sağlıklı bir içecek ortaya çıkar. Bolca içilen gazlı içeceklere rakip olan su kefiri, mayalandığında laktik asit, ethanol ve karbondioksitli gazlı içecek formu oluşur.

Su kefirinin faydaları

Kanserle savaşır

Su kefirinin en önemli özelliği güçlü bir probiyotik kaynağı olmasıdır. Probiyotikler, kanserin önlenmesinden, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine; bağırsak sağlığından, hastalıklara karşı korunmaya kadar birçok alanda yararlıdır.

Kabızlık sorununu giderir

Su kefirinin bir diğer faydası ise kanserle mücadele etmesidir. Bağırsakların ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde katkı sağlar, aynı zamanda kabızlık çeken kişiler için çok faydalıdır. Fermente ürün olduğundan bağışıklık güçlendirir.

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