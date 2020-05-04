search menu
search
close

Ayşe Özyılmazel'in sözleri Ali Taran'ın eski eşinin kardeşini kızdırdı hangi cürretle...

Ayşe Özyılmazel'in açıklamaları Ali Taran'ın eski eşi Selma Ann Desmond'un kardeşi Neriman Erman'ı çok kızdırdı.

Ayşe Özyılmazel'in sözleri Ali Taran'ın eski eşinin kardeşini kızdırdı hangi cürretle...
-A A+

Ayşe Özyılmazel'in açıklamaları Ali Taran'ın eski eşi Selma Ann Desmond'un kardeşi Neriman Erman'ı çok kızdırdı. Köşe yazarı Mehmet Üstündağ'ın Defne Samyeli hakkında yaptığı "Geçmişinden Kurtulamazsın" başlıklı haber sosyal medyayı karıştırmıştı. Ayşe Özyılmazel, Üstündağ'a tepki gösterdi ve "Kızlar rica ediyorum, paylaşın bu haberi. Kendi fikrinizi yazın. Defne, Zeynep, burcu fark etmez! Bu korkunç dil kadını göz göre göre eziyor. Varlığını, kimliğini hiçe sayıyor" diyerek sosyal medyadan kampanya başlatmıştı. Bu durum Ali Taran'ın eski eşinin kardeşini çileden çıkardı.  Erman, "Sen ablama vicdanlı davranmadın" diyerek ateş püskürdü. 

''Ablama hiç vicdanlı davranmadı''

Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı programına konuşan Selma Ann Desmond'un kardeşi Neriman Erman, Ayşe Özyılmazel'e ateş püskürdü. İşte Erman'ın açıklamaları: "Ben Mehmet Üstündağ'ın yazısını okudum. Evet doğru geçmişimizden kurtulamayız. Hepimiz yaptığımız hataları taşımak yüklenmek zorundayız. Ancak Ayşe hanımın cevabını okuduğumda işte o zaman Mehmet beyden daha hırçın bir tavır hissettim. Daha sonra Twitter'da da yazdıklarını gösterdiler, gördüm. Orada da kadınları yanına çağırarak azmettirici, saldırgan bir tavır olduğunu gördüm. Ayşe hanımın kadınlarla ilgili neyi savunduğunu hiç anlamış değilim. Ayşe hanımın geçmişte ablama hiç merhametli, hiç vicdanlı davranmamış bir kadın olarak kadın savunuculuğu yapması evet bana biraz ters geldi.

''Fırsatçılık yapıyor''

Nedense Ayşe hanımın Mehmet beyin yazısının üzerinden fırsatçılık yaptığını hissettim. Yani kendi geçmişinden kurtulmak istediğini ve bunu kadın hakları savunucusu adı altında yapmaya çalıştığını hissettim. Yani geçmişte Ayşe hanım empati yapmamış biri olarak, empati duygusu olmayan biri olarak, empati duygusu iyi bir ruh ve tabii zeka gerektiren bir şey… Bunlar olmadan siz hangi cüretle, hangi hakla, hangi sıfatla kadın hakları savunuculuğu yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum."

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
1 porsiyon yemek bile yetiyor! Enfeksiyonlarla savaşıyor! 1 porsiyon yemek bile yetiyor! Enfeksiyonlarla savaşıyor!
Organik
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan dizi sürprizi! Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan dizi sürprizi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Önceki Haberler
Kabızlığı anında gideriyor: Su kefiri!
Kabızlığı anında gideriyor: Su kefiri!
Dudaklarınızı kalın göstermek istiyorsanız bunu deneyin!
Dudaklarınızı kalın göstermek istiyorsanız bunu deneyin!
Karantinadaki ünlülerin kavga akımı izlenme rekoru kırdı!
Karantinadaki ünlülerin kavga akımı izlenme rekoru kırdı!
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen yürek yakan itiraf: Keşe o uçağa...
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen yürek yakan itiraf: Keşe o uçağa...
Oruç tutanlar için Ramazan'da dikkat edilmesi gereken besinler!
Oruç tutanlar için Ramazan'da dikkat edilmesi gereken besinler!
Ramazan tatlılarınız Algida'dan!
Ramazan tatlılarınız Algida'dan!
Libidonuzu artıracak 8 önemli ipucu!
Libidonuzu artıracak 8 önemli ipucu!
Eşsiz bir tat: 8 kaşık tatlısı
Eşsiz bir tat: 8 kaşık tatlısı
Yorumlar