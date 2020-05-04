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Yılmaz Erdoğan kimdir yeni dizisi Babam ile Sosyal Mesafe ne zaman yayınlanacak?

Yılmaz Erdoğan'dan koronavirüs günlerini anlatan Babam ile Sosyal Mesafe dizisi geliyor. Dizi ne zaman yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

Yılmaz Erdoğan kimdir yeni dizisi Babam ile Sosyal Mesafe ne zaman yayınlanacak?
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Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan en son Organize işler filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Erdoğan  koronavirüs günlerini anlatan Babam ile Sosyal Mesafe dizisi  ile yeniden izleyici karşısına çıkaya hazırlanıyor. 

Dizinin pilot bölüm çekimleri için hazırlıklar başladı 

Yılmaz Erdoğan, yeni bir komedi dizisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İlk bölüm senaryosu biten dizi yakında BKM tarafından hayata geçirilecek ve zorunlu olarak evde kaldığımız günlerde yaşadıklarımızı ekrana yansıtacak. Dizinin pilot bölüm çekimleri için hazırlıklar da başladı.

Baba karakterini canlandıracak 

Usta oyuncu hikayede baba karakterini canlandıracak.  Babam ile Sosyal Mesafe adı verilen dizi bir baba ve oğlunun mecburi olarak bir arada oldukları karantina günlerinde yaşadıklarını anlatacak.

Yılmaz Erdoğan kimdir yeni dizisi Babam ile Sosyal Mesafe ne zaman yayınlanacak

Yılmaz Erdoğan kimdir? 

Yılmaz Erdoğan, 5 Kasım 1968’de Hakkari’de doğdu. Erdoğan, “Olacak O Kadar”, “Umut Taksi” gibi ilgi gören dizilerin senaristliğinin yanısıra en çok izlenen Türk filmi olma özelliğine sahip olan “Vizontele”nin de senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda da oyuncu kadrosunun bir üyesi.Önemli yapımların altında imzası olan Erdoğan, bugüne kadar birçok ödül aldı.

Çocukluğu Ankara Aydınlıkevler’de geçti. Deniz Erdoğan ve Mustafa Erdoğan isimli iki kardeşi vardır.İlkokulu ve ortaokuludan sonra liseyi Ankara Aydınlıkevler Lisesi’nde okudu. 1987yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni kazandı ancak lisans öğrenimini yarıda bırakıp Ferhan Şensoy‘un “Nöbetçi Tiyatro” kadrosuna katılmayı tercih etti. Burada hem oyuncu, hem de yazar olarak görev yaptı. 1988’de “Güldüşünürü Tiyatrosu”nu kurdu. Bu tiyatroda kendi yazdığı ve yönettiği “Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo” adlı oyunu sergiledi.Bu yıllarda kendini oyun yazmaya adayan Erdoğan, Levent Kırca Tiyatrosu‘nun “Gereği Düşünüldü” oyununu, “Olacak O Kadar” adlı televizyon serisinin senaryosunu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu‘nun “Kadınlık Bizde Kalsın” ve “Haşlama Taşlama” oyunlarını yazdı. “Umut Taksi” dizisinin de senaryo yazarı oldu ve dizide bir rol de üstlendi.1994 yılında ortağı Necati Akpınar ile birlikte Beşiktaş Kültür Merkezi Oyuncuları’nı kurdu. “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?“, “Otogargara“, “Cebimde Kelimeler“, “Bana Bir Şeyhler Oluyor”, “Haybeden Gerçeküstü Aşk” gibi büyük ilgi gören oyunları yazdı, bir kısmını da BKM’de sergiledi. Bu sırada başrollerini Demet Akbağ ile paylaştığı “Bir Demet Tiyatro” adlı dizinin senaristliğini üstlendi, aynı zamanda bu dizideki “Mükremin” karakterini canlandırdı. Senaristi olduğu “Gereği Düşünüldü” oyunu, en büyük oyuncu kadrosuna sahip olma özelliğini taşıyordu ve oyun 4 yıl boyunca sergilendi.

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