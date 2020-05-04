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Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı!

Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer ve Alişan'ın bulunduğu sosyal mesafede dövüş akımı sosyal medyada beğen rekoru kırdı.

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı!
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Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer ve Alişan'ın bulunduğu sosyal mesafede dövüş akımı sosyal medyayı salladı. 17 ünlü ismin hünerlerini sergilediği video kısa süre içerisinde beğeni rekoru kırdı. 

Akım dünyaya yayılıyor

İlk olarak Hollywood dublörlerinin yaptığı sosyal mesafeli dövüş akımı daha sonra Holywood aktrisleri tarafından sürdürüldü. Şimdi ise Türk ünlüler çektikleri video ile akıma dahil oldular.

Kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı 

Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer, Esra Balamir, Murat Övüç, Sema Aydemir, Furkan Dede, Murat Özarı, Semih Öztürk, Özlem Yıldız, Nilay Toprak, Alişan, Buse Varol, Deha Bilimlier, Birol Tokat, Kenan Erçetingöz ve Hira Kurt'ta 'Sosyal Mesafeli Dövüş' akımına uydu. Ünlü isimler sosyal mesafe dövüşü akımıyla video çektiler. Video kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı!Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı!

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