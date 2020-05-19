search menu
search
close

Patates röşti nasıl yapılır şahane bir tat!

Bugünki iftar menünüze İsveç mutfağının enfes lezzeti olan patates röştiyi eklemeye ne dersiniz? Leziz mi leziz patates röşti tarifi içeriğimizde!

Patates röşti nasıl yapılır şahane bir tat!
-A A+

Patatesli yemekler neredeyse her milletin mutfağında önemli bir yer edinmiştir. Alman ve İsveç mutfağında da severek tüketilen bir yemek olan patates röşti, lezzetiyle damak çatlatan aynı zamanda da oldukça basit bir tarif. İster ana yemek olarak ister ana yemeğin yanında tüketebileceğiniz muhteşem patates röşti tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Patates röşti malzemeleri:

3 adet patates(haşlanmış, rendelenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet kapya biber(doğranmış)
1 adet yeşil biber(doğranmış)
1/2 demet taze soğan(doğranmış)

Yapılışı:

Patatesleri kaynar suda dış kısmı hafif yumuşayana kadar kaynatın ve ocaktan alın. Soğumuş patatesleri rendeleyin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile biberleri ve taze soğanı soteleyin ve ocaktan alın. Yağladığınız ve ısıttığınız diğer tavaya rendelediğiniz patateslerin yarısını tavaya koyun ve bastırarak düzleştirin.
Üzerine biber ve taze soğan karışımını  ve kaşar peynirini ekleyin ve geriye kalan rendelenmiş patatesleri de ekleyip düzleştirin. Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirin. Düz bir tencere kapağı yardımıyla röştiyi ters çevirin ve diğer tarafı da kızarana kadar pişirin. Pişen röştiyi ocaktan alın ve dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kanamayı anında durduruyor: Yemlik otu Kanamayı anında durduruyor: Yemlik otu
Organik
Ünlü şovmen Mali'den uzun süre sonra sevenlerine çağrı! Ünlü şovmen Mali'den uzun süre sonra sevenlerine çağrı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hadise'nin 'Güçlü kadın' paylaşımına binlerce beğeni yağdı!
Hadise'nin 'Güçlü kadın' paylaşımına binlerce beğeni yağdı!
Karantinada keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak kitap önerileri!
Karantinada keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak kitap önerileri!
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Olay pozlarına tepki yağdı: Ramazan size uğramamış
Olay pozlarına tepki yağdı: Ramazan size uğramamış
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını aldattı!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını aldattı!
Önceki Haberler
Aşırı yorgunluk ve enerjisizlik hastalık habercisi!
Aşırı yorgunluk ve enerjisizlik hastalık habercisi!
Müge Alı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu!
Müge Alı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu!
Yaşlanmayı geciktirmenin 6 yolu burada!
Yaşlanmayı geciktirmenin 6 yolu burada!
Kan şekerini ve kolesterolü düşüren mucize besin!
Kan şekerini ve kolesterolü düşüren mucize besin!
Cemre'den olay Gülçin Ergül paylaşımı! Kimse beklemiyordu!
Cemre'den olay Gülçin Ergül paylaşımı! Kimse beklemiyordu!
Hamile olan İpek kilo almadığını söyleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü
Hamile olan İpek kilo almadığını söyleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı burada!
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı burada!
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle görenleri şoke etti! Olay poz!
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle görenleri şoke etti! Olay poz!
Yorumlar