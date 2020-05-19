Patates röşti nasıl yapılır şahane bir tat!

Patatesli yemekler neredeyse her milletin mutfağında önemli bir yer edinmiştir. Alman ve İsveç mutfağında da severek tüketilen bir yemek olan patates röşti, lezzetiyle damak çatlatan aynı zamanda da oldukça basit bir tarif. İster ana yemek olarak ister ana yemeğin yanında tüketebileceğiniz muhteşem patates röşti tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Patates röşti malzemeleri:

3 adet patates(haşlanmış, rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kapya biber(doğranmış)

1 adet yeşil biber(doğranmış)

1/2 demet taze soğan(doğranmış)

Yapılışı:

Patatesleri kaynar suda dış kısmı hafif yumuşayana kadar kaynatın ve ocaktan alın. Soğumuş patatesleri rendeleyin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile biberleri ve taze soğanı soteleyin ve ocaktan alın. Yağladığınız ve ısıttığınız diğer tavaya rendelediğiniz patateslerin yarısını tavaya koyun ve bastırarak düzleştirin.

Üzerine biber ve taze soğan karışımını ve kaşar peynirini ekleyin ve geriye kalan rendelenmiş patatesleri de ekleyip düzleştirin. Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirin. Düz bir tencere kapağı yardımıyla röştiyi ters çevirin ve diğer tarafı da kızarana kadar pişirin. Pişen röştiyi ocaktan alın ve dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun...