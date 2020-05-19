Edis Görgülü'nün bir kadınla çekildiği sarmaş dolaş fotoğrafı olay oldu!

Yeni nesil Türkçe popun önemli isimlerinden biri olan Edis Görgülü, bir kadınla sarılarak verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu. Genç popçunun bu paylaşımı "Edis'in yanındaki kişi kız arkadaşı mı?" sorularını beraberinde getidi.

Önce paylaştı sonra sildi

11 yıllık sevgilisi Aylin Önce ile yollarını ayırdığı iddia edilen Edis, bir kadınla sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla paylaştı. Fotoğraftaki kadının, burnundaki hızmadan dolayı şarkıcı Aybuke Albere olduğu iddia edildi. Genç şarkıcı, bu paylaşımını bir süre sonra kaldırdı.

"Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız"

Öte yandan Edis, kendisi gibi şarkıcılık yolunda ilerleyen Aybuke Albere hakkında şunları dile getirmişti: "İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13, 14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum."