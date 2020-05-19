Vişne neye iyi gelir iltihaplı eklem ağrılarını hafifletiyor!

Vişne C vitamini ve antioksidanlardan zengin bir meyvedir. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi, bu küçük kırmızı meyve birçok sağlık problemini gidermede birebirdir. Vişne, kanserin önlenmesi için yararlıdır, iltihabı azaltır, kalp sağlığını geliştirir. Vişnenin faydaları bunlarla da sınırlı kalmıyor. İşte vişnenin daha önce hiç duymadığınız yararları!

Tam bir kanser savaşçısı

Vitamin C ve antosiyaninlere ek olarak, vişne, çok sayıda araştırma çalışmasında (kansere yol açan) üç hastalıkla mücadele eden kimyasallarla yüklüdür. Bu güçlü kimyasallar arasında perilil alkol, limonen ve ellagik asit bulunur. Sadece kiraz her üç kimyasal maddeyi içerir. Özellikle meme, akciğer, karaciğer, deri ve kolon kanserine karşı koruyucudurlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Vişnenin en önemli faydalarından birisi de bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemi vücudumuzda herhangi bir hastalığın gelişmesine engel olmaktadır. Vişne bağışıklık sisteminize bir destek sunmak için kanıtlanmış birçok vitamin, mineral ve faydalı bitki bileşenleri içermektedir.

Tansiyon hastalığına iyi gelir

Vişne, çok iyi bir potasyum kaynağıdır. Yapısında bulunan potasyum, vücutta fazladan birikmiş olan sodyumu vücuttan uzaklaştırır ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Vişne, vücuttaki potasyum ve sodyum dengesini korur hipertansiyon oluşumunu önler.

Eklem ağrılarını gideriyor

Vişnenin sıklıkla eklem ağrısı ve iltihaplanma gibi artrit semptomlarını azalttığı iddia edilir. Yapılan bir çalışmada vişne ve vişne suyunun en sık görülen artrit tipi olan osteoartritli kadınlarda inflamasyonu azalttığı gözlemlenmiştir.

Soğuk algınlığına iyi gelir

Vişne bağışıklık sistemini güçlendiren C vitaminini önemli miktarda barındırmaktadır. Bu nedenle soğuk algınlığı, öksürük gibi durumlarda vişne iyi gelmektedir. Bunun yanında vişnenin vücuttaki enfeksiyonları iyileştirici özellikleri de vardır.