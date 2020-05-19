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Elmalı kurabiye nasıl yapılır çay saatlerinin vazgeçilmezi!

Bugün, Elmaelma.com okuyucuları için kıyır kıyır, ağızda dağılan nefis elmalı kurabiye tarifini seçtik. İşte püf noktalarıyla elmalı kurabiye tarifi!

Elmalı kurabiye nasıl yapılır çay saatlerinin vazgeçilmezi!
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Mükemmel kıvamda, elmalı tarçınlı iç harcıyla elmalı kurabiyeye kim hayır diyebilir ki? Elmalı kurabiye görseliyle, malzemeleriyle, hamuruyla tam ölçülü kurabiye yapmak isteyenlerin yardımına koşacak. Ağızda dağılan, tarçınlı elmalı kurabiye içiyle insana huzur veren elmalı kurabiye tarifimize davetlisiniz. İşte şahane elmalı kurabiye tarifi için gereken malzemeler ve yapılışı!

Elmalı kurabiye tarifi için malzemeler:

Hamuru için:

4 su bardağı un
3/4 su bardağı toz şeker
1/3 su bardağı yoğurt
1/3 su bardağı sıvı yağ
200 gram tereyağı
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı limon suyu

İç harcı için:

4 adet kırmızı elma(rendelenmiş)
1/2 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Nasıl yapılır?

4 adet rendelenmiş elmayı tavaya alın. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyin ve elmalar karamelize olana kadar pişirin. Elmalı harç piştikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırın. Hamurunu hazırlamak için bir kasede limon suyu ve karbonatı karıştırıyorum. Derin bir kasede, tereyağı sıvı yağ, yogurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin. Unu da azar azar ekleyerek, ele yapışmayan fakat yumuşak olan bir hamur elde edin.

Hamuru tezgahın üzerinde toparlayın. Bu hamuru tezgahta güzelce açın. Yuvarlak şekiller çıkarın. Yuvarlak kurabiye hamurunun tam ortasına elmalı harçtan koyun ve ağzı açık kalacak şekilde yarım ay şekli verin. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra  üzerine pudra şekeri serpiştirin. Kurabiyeleriniz artık servise hazır!

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