Öpüşürken yapılan hatalar neler nefesiniz kötü kokmasın!

Sevdiğiniz insanla öpüşmek aranızdaki bağı güçlendiren ve birbirinize duyduğunuz sevgiyi gösteren en önemli yoldur. Öpüşürken farkında olmadan yaptığınız hatalar partnerinizin sizden soğumasına neden olabilir. Öpüşürken en sık yapılan hataları sizin için biraraya getirdik...

Dudak bakımını önemsememek

En iyi öpücükler kuşkusuz yumuşacık ve pürüzsüz dudaklarla yapılandır. Kimse kupkuru dudakları öpmek istemez. Bu sebeple dudak bakımınızı atlatmamanız gerekiyor.

Dili çok fazla kullanmak

Öpüşürken yapılan en önemli hatalardan biri de dili öpüşmenin tek aracı olarak kullanmak. Dilinizi kullanmak öpüşmenize tutku katar, doğru. Ancak aşırıya kaçmak anın büyüsünü bozabilir.

Yeniliklere kendini kapatmak

Aynı kişiyi yıllardır öpüyorsanız yeni şeyler denemeniz gerekebilir. Sonuçta çeşitlilik hayatın baharatıdır. Öpüşürken ritminizi yükseltin, partnerinizin dudağını ısırın ya da onu hiç beklemediği bir yerde öpün.

Öpüşürken ellerinizi kullanın

Dudaklarınız, öpüşmenin tek unsuru değildir. Öpüşürken mutlaka ellerinizi de kullanın. Partnerinizin sırtını okşayın, saçlarıyla oynayın, boynunu kavrayın ya da ellerinizi göğsüne koyun. Bu küçük dokunuşlar sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır.

Nefes almayı unutmayın

Öpüşürken nefes almayı unutmak iyi değildir. Unutmayın, bir an için duraklamak, bilincinizi kaybetmekten daha iyidir.

Ne beklediğinizi belli edin

Partnerinizin elleri devreye girdiğinde öpücüğe odaklanmak zor olabilir. Öpüşürken elleri kullanmak önemlidir ancak ne kadar ileriye gitmeniz gerektiğiniz ya da nerede durmanız gerektiğini bilmelisiniz. Aynı şey partneriniz için de geçerli. Eğer o an sadece öpüşme ile kalsın istiyorsanız bunu ona söylemelisiniz.

Kötü kokan nefes

Öpüşmeden önce nefesinizin taze olduğundan emin olmalısınız. Diş macunları, ağız çalkalama suları veya sakızlar bunun için var.

Özensiz olmayın

Tutkulu olmak farklı, özensiz olmak farklı şeydir. Bu ikisini sakın birbirine karıştırmayın. Öpüşürken tükürüklerinizi partnerinizin her yerine bulaştırmayın.

Aşırı tutku da zarar verebilir

Her öpücüğünüzün Hollywood prodüksiyonları gibi olmasını beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Her öpüşme, muhteşem olmak zorunda değil. Fazla tutkulu olup her zaman en iyisini yapacağım diye kendinizi heba etmeyin. Sadece anın akışına kapılın ve tadını çıkarın.