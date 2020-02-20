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Hadise'den doğum gününü kutladığı annesine duygusal mesaj!

Popçu Hadise, annesi Hülya Açıkgöz'ün doğum gününü Instagram'da yayınladığı fotoğraflarla kutladı. Güzel şarkıcı, fotoğrafların altına duygu yüklü not bıraktı.

Hadise'den doğum gününü kutladığı annesine duygusal mesaj!
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Uzun zamandır küs olduğu annesiyle birkaç ay önce barışan popçu Hadise, annesinin doğum gününde duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Instagram'da annesiyle birlikte olduğu fotoğrafları takipçileriyle paylaşan güzel şarkıcı, pozlarına "Bugün 20 Şubat... Senin doğduğun gün annem. Seni, beni, bizi kimse bilemez. Ben bilirim. Sen bilirsin. Bazen zor, bazen kolay ama hep el ele, iyi günde, kötü günde yanındayım, yanımdasın" açıklamasını düştü.

"Seni, senden çok seviyorum"

Güzel şarkıcı mesajını "Hala her sahne öncesi sana mesaj atmadan, senden cevap gelmeden rahat etmiyorum. Senin duan olmadan sahneye çıkamıyorum. Seni, senden çok seviyorum. İyi ki doğdun annem." sözleriyle sürdürdü. 

Hadise ile Derya Açıkgöz'ün yanında ablaları Hülya Açıkgöz'ün bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı. 

 

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