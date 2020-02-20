Tabbule salatası nasıl yapılır Akdeniz mutfağının gözde lezzeti!

Dillere destan lezzetleriyle bilinen Ortadoğu mutfağından hem leziz hem de doyurucu bir salata tarifiyle karşınızdayız. Gün sofralarınızda, diyet menünüzde kullanabileceğiniz bu enfes tarife bayılacaksınız. Taze nane, maydanoz ve zeytinyağıyla harmanlanan bulgurlu tabbule salatası sizi mest edecek! İşte nefis tabbule salatası tarifi!

Malzemeler:

2 demet maydanoz

1 demet taze nane

6 adet taze soğan

3 adet orta boy domates

1 çay bardağı ince bulgur

1,5 çay bardağı sıcak su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi (arzuya göre)

1/2 çay kaşığı tuz

Püf noktası:

İnce bulguru şişmesi için üzerini geçecek kadar sıcak su ilavesiyle, kapalı bir kapta 15-20 dakika kadar bekletin.

Yapılışı:

Sadece bir kez yıkadığınız ince bulguru cam bir kaba alın. Sıcak su ile ıslattıktan sonra ağzını kapattığınız kapta, şişmesi için 15 dakika kadar bekletin. Bol suda yıkayıp, sularını süzdürdüğünüz maydanoz ve taze naneyi sap kısımlarıyla birlikte ince ince kesin. Taze soğanları incecik kıyın. Dört eşit parçaya bölüp, çekirdekli kısımlarını aldığınız domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın.

Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri derin bir salata kasesine alın. Şişip, yumuşayan bulgur ile salata malzemelerini harmanlayın. Salatanın sosu için; zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salata kasesine aktarın. İyice karıştırdığınız salatayı servis tabağına alın ve bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın. Afiyetler olsun...