Ünlü model Irina Shayk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü ‘Türk lokumu’ diyerek kutladı!

Rus model Irina Shayk birçok ünlü mankenin fotoğrafçılığını yapan Londra'da yaşayan Mert Alaş'ın doğum gününü Instagram paylaşımıyla kutladı. Ünlü manken, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa "Türk lokumu... sana sevgi ve öpücük gönderiyorum" notunu düştü.

"Türk lokumu... Doğum günün kutlu olsun!"

Çalışma arkadaşı Marcus Piggot ile moda dünyasının önde gelen fotoğrafçılarından biri olan Mert Alaş yeni yaşını kutladı. 1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen Alaş'ın doğum gününü, geçmişte defalarca birlikte çalıştığı top modellerden biri olan Irina Shayk da unutmadı. Alaş ile birlikte birçok çalışmaya imza atan Shayk, Alaş ile bir fotoğrafını paylaştı. Shayk fotoğrafı, "Türk lokumu... Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum" açıklamasıyla yayınladı.

Antalya'da Mert Alaş ile çekim yapmıştı

Mert Alaş ile Irina Shayk, dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Antalya'ya da gelip birlikte bir çekim gerçekleştirmişlerdi. Alaş da geçtiğimiz ocak ayında Irina Shayk'ın yeni yaşını birlikte çekilen bir pozlarını paylaşarak kutlamıştı.