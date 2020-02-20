search menu
search
close

Menisküs nedir kıkırdak dizindeki hasar ağrı ve şişliğe neden oluyor!

Eklemdeki diskin yaralanması sonucu oluşan menisküs hayatı olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Menisküs hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

Menisküs nedir kıkırdak dizindeki hasar ağrı ve şişliğe neden oluyor!
-A A+

Menisküs, dizdeki kıkırdak diskinin yara alması veya yaşlılık sebebiyle kireçlenmeye bağlı olarak oluşan, bacaklarda ağrı ve şişliğe neden olan bir rahatsızlık. Menisküsün en yaygın şikayetleri merdiven inip çıkarken ve oturup kalkarken zorlanma oluyor. Tedavisi mümkün olan menisküs, belirtileri ciddiye alınıp hekime başvurulması ve buna göre tedavi yöntemlerine karar verilmesi gereken bir hastalıktır. Gelin menisküs hakkında merak edilenlere birlikte göz atalım...

Menisküs nedir?

Menisküs, dizde bulunan hilal veya “c” şeklinde bir kıkırdak diskine verilen addır. Her dizde iki menisküs bulunur. Bunlar, dizin iç tarafında medial menisküs ve dizin dış tarafındaki lateral menisküs. Menisküs dizde çok önemli bir işleve hizmet eder.

Menisküsümüz, eklem kıkırdağı dediğimiz dizimizde sahip olduğumuz başka bir kıkırdak tipindeki stresi en aza indirmek için adeta bir yastık işlevi görür. Eklem kıkırdağı, eklemler içindeki kemiklerimizin uçlarını kaplar. Eklem kıkırdağını koruyarak, menisküs artrit başlangıcını önlemeye yardımcı olur. Menisküs ayrıca diz stabilitesini geliştirmeye hizmet eder.

Menisküsler sıklıkla çarpma-düşme (travma) sonucu yaralanırlar ve yine sıklıkla genç sporcularda görülür. Ancak yaşlı hastalarda da kireçlenmeye bağlı yırtıklar görülmektedir. En sık oluş mekanizması ayak yerde sabitken vücudun diz üzerinde dönmesi şeklindedir. Arabaya iniş binişler sırasında yere basan ayak tarafında veya topa vole vururken yerde kalan ayak tarafında olur.

Menisküs belirtileri

Menisküs yırtığının en yaygın belirtisi ağrı ve şişliktir. Merdiven inip çıkarken, oturup kalkarken veya yokuş inip çıkarken dizlerde oluşan ağrılar menisküste oluşan hasarın ilk sinyallerini vermeye başlıyor. Dizde kilitlenme şeklinde olan dizin tam açılamaması veya kapatılamaması durumu da eşlik edebilecek bulgulardandır. Bu yırtılan menisküsün eklem hareketlerine engel olduğunu gösterir. Menisküs üzerinde basmayla hassasiyet, eklemden hareketler sırasında ses gelmesi, ani batıcı ağrı olası diğer bulgulardır.

Menisküs tedavisi nasıl olur?

Menisküsün tedavisinde genç yaşta kıkırdak yapıların korunması ve ileride eklem harabiyetinin önüne geçmek amaçlanır.

Her diz yaralanmasında olduğu gibi erken dönemde soğuk tatbiki, istirahat ve hareketsiz bırakma yapılması gereken ilk uygulamalardır. Hastayı rahatlatmak ve ödemi azaltmak amacıyla ağrı kesiciler kullanılır. Ardından menisküs yırtığının durumuna göre ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilir. Menisküs yırtıklarında eğer ağrı varsa ve günlük yaşamı etkiliyorsa cerrahi düşünülmelidir.

Menisküs yırtığının tedavisinde uygulanan yöntemler:

Menisektomi: Menisküsün yırtılan bölümünün çıkarıldığı sağlam kısmının korunarak yeni bir C şeklinin verildiği yöntemdir. Menisküsün iyileşme şansı olmayan iç kısmındaki yırtıklarda ve dikilemiyecek parçalı yırtıklarda ileri yaş yıpranmış yırtıklarda uygulanır. Artroskopik olarak yapıldığında çok hızlı bir iyileşme süreci vardır ve hasta aynı gün içerisinde ayağa kalkabilir.

Menisküs tamiri: Her yırtık tamir için uygun değildir. Menisküs dış 1/3 kısmındaki damarlı kısımda çok parçalı olmayan bir yırtık varsa ve genç hasta ise uygulanabilecek bir yöntemdir. Artroskopik olarak tamir mümkündür ve sonuçları açık ameliyatlara göre daha iyidir. Ancak iyileşme süreci menisküsün yırtık kısmının çıkarıldığı (menisektomi) hastalara göre daha uzundur

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü modelden olay yorum: Türk lokumu! Ünlü modelden olay yorum: Türk lokumu!
Magazin
57 yaşındaki Seda iç çamaşırsız kıyafetiyle sosyal medyayı salladı! 57 yaşındaki Seda iç çamaşırsız kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!
Magazin
En Güncel Galeriler
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Bu işe giren yaşadı! Hem gezecek hem de 185 lira maaş alacak!
Bu işe giren yaşadı! Hem gezecek hem de 185 lira maaş alacak!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Önceki Haberler
Ondan kolayı yok: Vogue tatlısı tarifi
Ondan kolayı yok: Vogue tatlısı tarifi
Lübnan mutfağından: Tabbule salatası tarifi
Lübnan mutfağından: Tabbule salatası tarifi
Öpüşürken farkında olmadan yapılan 9 hata!
Öpüşürken farkında olmadan yapılan 9 hata!
Hadise'den duygu yüklü paylaşım!
Hadise'den duygu yüklü paylaşım!
İşte evinizdeki tozu azaltacak en etkili yöntem!
İşte evinizdeki tozu azaltacak en etkili yöntem!
Kim Kardashian siyah bikinili pozlarıyla büyüledi!
Kim Kardashian siyah bikinili pozlarıyla büyüledi!
Uykusuzluğun doğal çözümü burada!
Uykusuzluğun doğal çözümü burada!
Ölümden dönen Kural en merak edilen soruyu yanıtladı!
Ölümden dönen Kural en merak edilen soruyu yanıtladı!
Yorumlar