Menisküs nedir kıkırdak dizindeki hasar ağrı ve şişliğe neden oluyor!

Menisküs, dizdeki kıkırdak diskinin yara alması veya yaşlılık sebebiyle kireçlenmeye bağlı olarak oluşan, bacaklarda ağrı ve şişliğe neden olan bir rahatsızlık. Menisküsün en yaygın şikayetleri merdiven inip çıkarken ve oturup kalkarken zorlanma oluyor. Tedavisi mümkün olan menisküs, belirtileri ciddiye alınıp hekime başvurulması ve buna göre tedavi yöntemlerine karar verilmesi gereken bir hastalıktır. Gelin menisküs hakkında merak edilenlere birlikte göz atalım...

Menisküs nedir?

Menisküs, dizde bulunan hilal veya “c” şeklinde bir kıkırdak diskine verilen addır. Her dizde iki menisküs bulunur. Bunlar, dizin iç tarafında medial menisküs ve dizin dış tarafındaki lateral menisküs. Menisküs dizde çok önemli bir işleve hizmet eder.

Menisküsümüz, eklem kıkırdağı dediğimiz dizimizde sahip olduğumuz başka bir kıkırdak tipindeki stresi en aza indirmek için adeta bir yastık işlevi görür. Eklem kıkırdağı, eklemler içindeki kemiklerimizin uçlarını kaplar. Eklem kıkırdağını koruyarak, menisküs artrit başlangıcını önlemeye yardımcı olur. Menisküs ayrıca diz stabilitesini geliştirmeye hizmet eder.

Menisküsler sıklıkla çarpma-düşme (travma) sonucu yaralanırlar ve yine sıklıkla genç sporcularda görülür. Ancak yaşlı hastalarda da kireçlenmeye bağlı yırtıklar görülmektedir. En sık oluş mekanizması ayak yerde sabitken vücudun diz üzerinde dönmesi şeklindedir. Arabaya iniş binişler sırasında yere basan ayak tarafında veya topa vole vururken yerde kalan ayak tarafında olur.

Menisküs belirtileri

Menisküs yırtığının en yaygın belirtisi ağrı ve şişliktir. Merdiven inip çıkarken, oturup kalkarken veya yokuş inip çıkarken dizlerde oluşan ağrılar menisküste oluşan hasarın ilk sinyallerini vermeye başlıyor. Dizde kilitlenme şeklinde olan dizin tam açılamaması veya kapatılamaması durumu da eşlik edebilecek bulgulardandır. Bu yırtılan menisküsün eklem hareketlerine engel olduğunu gösterir. Menisküs üzerinde basmayla hassasiyet, eklemden hareketler sırasında ses gelmesi, ani batıcı ağrı olası diğer bulgulardır.

Menisküs tedavisi nasıl olur?

Menisküsün tedavisinde genç yaşta kıkırdak yapıların korunması ve ileride eklem harabiyetinin önüne geçmek amaçlanır.

Her diz yaralanmasında olduğu gibi erken dönemde soğuk tatbiki, istirahat ve hareketsiz bırakma yapılması gereken ilk uygulamalardır. Hastayı rahatlatmak ve ödemi azaltmak amacıyla ağrı kesiciler kullanılır. Ardından menisküs yırtığının durumuna göre ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilir. Menisküs yırtıklarında eğer ağrı varsa ve günlük yaşamı etkiliyorsa cerrahi düşünülmelidir.

Menisküs yırtığının tedavisinde uygulanan yöntemler:

Menisektomi: Menisküsün yırtılan bölümünün çıkarıldığı sağlam kısmının korunarak yeni bir C şeklinin verildiği yöntemdir. Menisküsün iyileşme şansı olmayan iç kısmındaki yırtıklarda ve dikilemiyecek parçalı yırtıklarda ileri yaş yıpranmış yırtıklarda uygulanır. Artroskopik olarak yapıldığında çok hızlı bir iyileşme süreci vardır ve hasta aynı gün içerisinde ayağa kalkabilir.

Menisküs tamiri: Her yırtık tamir için uygun değildir. Menisküs dış 1/3 kısmındaki damarlı kısımda çok parçalı olmayan bir yırtık varsa ve genç hasta ise uygulanabilecek bir yöntemdir. Artroskopik olarak tamir mümkündür ve sonuçları açık ameliyatlara göre daha iyidir. Ancak iyileşme süreci menisküsün yırtık kısmının çıkarıldığı (menisektomi) hastalara göre daha uzundur