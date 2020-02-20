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Vogue tatlısı nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Tatlı krizinize anında son verecek oldukça pratik bir tatlı tarifi paylaştık. İşte mest eden tadıyla vogue tatlısı tarifi...

Vogue tatlısı nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!
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İngilizce popüler olan, çok rağbet gören anlamına gelen vogue, bu enfes tatlıyla bütünleşen bir isim. Vogue tatlısı zamanınızı almadan 10-15 dakikada kolayca hazırlayabileceğiniz tadına doyum olmayan tatlılardan. Kaşık kaşık keyifle tüketeceğiniz bu lezzete hem sevdikleriniz hem de misafirleriniz bayılacak. Peki vogue tatlısı nasıl yapılır? Malzemeler neler? İşte eşsiz tadıyla vogue tatlısı tarifi...

Malzemeler:

2 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
1 paket bebe bisküvisi
3 adet muz

Bisküvileri ıslatmak için:

2 tatlı kaşığı granül kahve
1 su bardağı ılık süt

Süslemek için:

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Üzeri için:

160 gram çikolata
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı:

1 su bardağı soğuk süt ile 2 paket toz krem şantiyi bir mikser yardımı ile güzelce çırpın ve soğuması için dolaba kaldırın. 1 su bardağı ılık sütün içine kahveyi koyun ve kahve eriyene dek karıştırın. Bebe bisküvilerini kahveye batırın ve servis kasesinin tabanına 3 adet bisküvi yerleştirin. Muzları verev şeklinde dilimleyin.

Servis kasesinin iç çeperine muzları dizin. Üstüne dolapta soğumuş olan krem şantiden bir tepeleme yemek kaşığı dökün ve üstüne tekrar kahveli sütte ıslatılmış 3 adet bisküvi koyun. Üstüne tekrar 1 kaşık krem şanti koyun. Çikolataları tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin ve çikolatalar eridikten sonra içine 2 kaşık süt koyup karıştırarak özdeşleştirin. Hazırladığınız kaselerin en üstüne birer kaşık çikolatalı karışımdan gezdirin. Üstlerini antep fıstığı ile süsleyin ve servis edin. Afiyetler olsun!

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