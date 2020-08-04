Patlıcan çullama nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Yaz mevsiminin vazgeçilmez sebzelerinden olan patlıcan, yemeklere ayrı bir lezzet katıyor. İster kızartma ister meze olarak patlıcan tarifleri bayıldığımız tatlardan oluyor. Siz de bugün seçiminizi sebze yemeğinden yapmak istiyorsanız bu tarifi denemenizi öneriririz. Biz bu kez tüm sebzeleri közleyerek hazırladığımız bir patlıcan yemeği hazırladık. Patlıcan çullamayı meze, yemek ya da salata olarak tüketebilirsiniz. Peki patlıcan çullama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte muhteşem patlıcan çullama tarifi!

Malzemeler:

3 adet patlıcan

2 adet kapya biber

2 adet yeşil köy biberi

2 adet domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı (silme)tuz

1,5 çay kaşığı (silme)karabiber

1 kase ayıklanmış maydanoz