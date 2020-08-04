Tuğba Ekinci, yeni şarkısının haberini kalça pozuyla paylaştı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de cesur kalça pozuyla Twitter'da trend topic oldu.

Takipçilerinden eleştiri aldı

Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klip çıkaran şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yayınladığı kalça fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. Siyah iç çamaşırıyla giyerek poz veren şarkıcı, fotoğrafıyla gündeme oturdu. Tuğba Ekinci'ye takipçilerinden "Para için ne yapacağını şaşırdı" şeklinde yorumlar geldi.

İşte Ekinci'nin sosyal medyada TT olan o pozu...