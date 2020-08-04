search menu
search
close

Tuğba Ekinci, yeni şarkısının haberini kalça pozuyla paylaştı!

Şarkıcı Tuğba Ekinci, 'Son Dakika' isimli yeni bir şarkı çıkardı. Ünlü şarkıcının, yeni şarkısının haberini kalça pozuyla vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Tuğba Ekinci, yeni şarkısının haberini kalça pozuyla paylaştı!
-A A+

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de cesur kalça pozuyla Twitter'da trend topic oldu.

Takipçilerinden eleştiri aldı

Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klip çıkaran şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yayınladığı kalça fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. Siyah iç çamaşırıyla giyerek poz veren şarkıcı, fotoğrafıyla gündeme oturdu. Tuğba Ekinci'ye takipçilerinden "Para için ne yapacağını şaşırdı" şeklinde yorumlar geldi.

İşte Ekinci'nin sosyal medyada TT olan o pozu...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İlk buluşmada dikkat etmeniz gereken sinyaller! İlk buluşmada dikkat etmeniz gereken sinyaller!
İlişkiler
Bildiklerinizden çok farklı: Limonlu tiramisu Bildiklerinizden çok farklı: Limonlu tiramisu
Tatlı
En Güncel Galeriler
Hızını alamayan Helin Avşar amuda kalktı! Ablasının yorumu olay!
Hızını alamayan Helin Avşar amuda kalktı! Ablasının yorumu olay!
İşte kahvaltı yerine geçen kolay smoothieler!
İşte kahvaltı yerine geçen kolay smoothieler!
Karnındaki kitleyi aldırmak isteyen güzel modelin bacağı kesildi!
Karnındaki kitleyi aldırmak isteyen güzel modelin bacağı kesildi!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
62 yaşındaki usta sanatçı düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor!
62 yaşındaki usta sanatçı düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor!
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle kendine hayran bıraktı!
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle kendine hayran bıraktı!
Önceki Haberler
En acı haber! Güzel oyuncunun babası hayata gözlerini yumdu!
En acı haber! Güzel oyuncunun babası hayata gözlerini yumdu!
Tarçınlı suyu ile 2 haftada kilolardan kurtulabilirsiniz!
Tarçınlı suyu ile 2 haftada kilolardan kurtulabilirsiniz!
Evliliği 30 gün sürmüştü! Yıldız'dan eski sevgilisine olay gönderme!
Evliliği 30 gün sürmüştü! Yıldız'dan eski sevgilisine olay gönderme!
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür!
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür!
Aldatılan biri yeniden güvenebilir mi?
Aldatılan biri yeniden güvenebilir mi?
Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz veren ünlü oyuncu, düşman çatlattı!
Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz veren ünlü oyuncu, düşman çatlattı!
Mayokinisiyle poz veren Derin, makyajıyla eleştirilerin hedefi oldu!
Mayokinisiyle poz veren Derin, makyajıyla eleştirilerin hedefi oldu!
Beren mayolu pozunu paylaştı! Takipçileri beğeni butonunu çökertti!
Beren mayolu pozunu paylaştı! Takipçileri beğeni butonunu çökertti!
Yorumlar