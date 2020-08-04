Limonlu tiramisu nasıl yapılır doyum olmaz lezzet!

Türkiye'de pek çok insanın keyifle tükettiği İtalyan lezzetinin çok farklı versiyonları bulunuyor. Limonlu tiramisu da onlardan biri. Tam anlamıyla büyüleyici bir lezzet olan limonlu tiramisunun yapılışı da oldukça kolay. Misafirlerinize, sevdiklerinize farklı bir tatlı hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam da size göre! Gelin şimdi enfes limonlu tiramisu tarifi nasıl yapılır birlikte göz atalım!

Malzemeler:

Taban için:

1 adet kakaolu kek(pasta tabanı)

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı şeker

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket labne(200 gram)

Keki ıslatmak için:

1 su bardağı su

1 adet limon suyu

2,5 yemek kaşığı şeker

Limon sosu için:

1/2 çay bardağı (1 parmak fazla)su

2 adet limon suyu

5 yemek kaşığı şeker

1,5 yemek kaşığı buğday nişastası

Yapılışı:

Kremadaki malzemeleri sırasıyla tencereye koyun (Labne ve limon hariç) ve pişirin. Muhallebi kıvamına gelince labneyi ve limon kabuğunu ekleyin.

Ocaktan tencereyi aldıktan sonra mikserle kremayı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Keki ıslatmak için su şeker ve limon suyunu biraz kaynatın. Daha sonra keki çok fazla olmadan ıslatın. En alt katı ıslattıktan sonra kremanın bir kısmını koyun ve yayın. Daha sonra ikinci katı ıslatın ve koyun. En üstüne de kremanın tamamını güzelce yayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Limon sosu için limon suyu, şekeri ve 1/2 çay bardağı suyu ekleyin. Biraz kaynatın. Kalan 1 parmak suyu da nişastayı açmak için kullanın. Yavaşça kaynayan sosa nişastayı ekleyip karıştırın. Limon sosunuz biraz soğuyunca pastanızın üzerine dökün. Afiyet olsun.