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Oyuncu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in babası yaşamını yitirdi. Babasının ölümüyle sarsılan oyuncunun babası, dün öğle namazında son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti!
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Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta başrol oynayan Aslıhan Güner'in babası hayata gözlerini yumdu. TV100'den Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından ölüm haberini duyurarak acılı aileye baş sağlığı diledi. Başarılı oyuncunun babası dün öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı.

Güner'in babasının kesin ölüm nedeni ise henüz öğrenilemedi.

Aslıhan Güner kimdir?

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kamera karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçti. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi.

Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir.

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