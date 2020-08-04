İlk buluşmada dikkat edilmesi gerekenler neler gülümsemesi hoşlandığının sinyali!

İlk buluşma öncesi ve sonrası çoğu zaman endişe ve stresin birarada olduğu dönemlerdir. İlk buluşmadan sonra hoşlandığınız kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın yolları beden dilinden geçiyor. Peki karşınızdaki kişinin beden dili ne diyor? İşte ilk buluşmadan dikkate almanız gereken sinyaller!

Sürekli temas halindeyse

Onun sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın en kolay yollarından biri de size temas edip etmediğini göz önünde bulundurmaktır. Konuşma esnasında elinize, kolunuza ya da omzunuza küçük dokunuşlar yapıyorsa, bu sizden hoşlanıyor anlamına gelir.

Gülüyorsa

Aşk yüzü güldürdüğü bir gerçektir. İlk buluşmada karşınızdaki kişi gülümsüyorsa ve neşeli bir haldeyse sizden hoşlandığına emin olun. Buluşmalarda bazen can sıkıcı olabilecek durumlar yaşanabilir; garson siparişi yanlış getirir ya da rezerve ettiğiniz masaya başkasını oturtur. Gerginlik yaratabilecek herhangi bir durum karşısında yine de sakinliğini koruyor, neşesini bozmuyorsa buluşma sonunda ikinci randevu sizden söz alacaktır.

Saçlarıyla oynuyorsa

Beden dili uzmanlarına göre insanlar, hoşlandığı kişinin yanındayken elleri istemsizce saçlarına gidiyor, saçlarıyla oynar ya da düzeltir. Bilinçsizce yapılan bu hareketin altında içgüsel nedenler var. Kadınlar, hoşlandığı kişinin karşısında yüz hatlarını iyice ortaya çıkarmak için saçlarını kulaklarının arkasına atıyor. Erkekler ise hoşlandıkları kişinin yanında farkında olmadan saçlarını düzeltiyor.

Telefonuyla fazla ilgileniyorsa

Telefonlar, hepimizin hayatının vazgeçilmezleri. Ancak topluluk içinde sürekli telefon ile ilgilenmek hiç hoş değildir. Hele de ilk buluşmada! İlk buluşmada karşınızdaki sık sık telefonunu kontrol ediyor, hatta mesajlaşıyorsa, bu sizinle pek ilgilenmediği, sizden hoşlanmadığını anlamına gelir.

Göz teması

Göz teması sadece kadın-erkek ilişkilerinde değil, iletişimin her modelinde geçerlidir. Karşınızdaki kişi konuşurken gözlerini sizden kaçırmıyor hatta direkt gözlerinizin içine bakıyorsa, aranızda fiziksel bir çekim olduğu anlamına gelir.