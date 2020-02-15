search menu
search
close

Soğan suyu saç uzatır mı sonuca inanamayacaksınız!

Kısa sürede saçlarını uzatmak isteyenler buraya! Soğan suyu ile saçlarınızı yıkayın sonuca siz bile inanamayacaksınız. İşte hazırlanışı ve yapılışı!

Soğan suyu saç uzatır mı sonuca inanamayacaksınız!
-A A+

Saçlarınızın yavaş uzadığından mı şikayet ediyorsunuz? Soğan suyunu denediniz mi? Evet yanlış duymadınız! Yemeklere lezzet veren soğan aynı zamanda saçlarında çabucak uzamasına yardımcı oluyor! Peki nasıl mı diyorsunuz? İşte yapmanız gerekenleri sizler için hazırladık. Düzenli olarak uyguladığınız taktirde sonuca inanamayacaksınız. 

Soğan suyu ile saçlarınız upuzun olacak 

Özellikle son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan yöntemlerden biri de soğan suu ile saç uzatma uygulamasıdır.  Kısa sürede saçlarınızı uzatmak istiyorsanız soğan suyunu kullanabilirsiniz. Saç beyazlamasını da geciktiren soğan suyu saçı ve saç diplerini besleyerek saçların uzamasına yardımcı olur.  Yapılan bir araştırmaya göre saçta ya da vücudun herhangi bir bölgesinde 'saç kıran' olan yere soğan suyu sürüldüğünde, sorunlu bölgede kıl çıktığını ortaya koymuştu. 

Soğan suyu saça nasıl uygulanır? 

Yaklaşık 2 adet soğanı blender yardımı ile suyunu sıkın. Daha sonra elde ettiğiniz suyu saç derinize uygulayarak masaj yapın. Saçınıza sürdüğünüz soğan suyunu yaklaşık 1 saat kadar beklettikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu yöntemi 3 günde bir yapmaya çalışın kısa sürede gözle görülür etkisini görebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tuba'nın 14 Şubat paylaşımı sosyal medyayı salladı!Beğeni butonu çöktü Tuba'nın 14 Şubat paylaşımı sosyal medyayı salladı!Beğeni butonu çöktü
Magazin
Sercan Yıldırım Survivor'da örnek aldığı ismi açıkladı! Sercan Yıldırım Survivor'da örnek aldığı ismi açıkladı!
Magazin
En Güncel Galeriler
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Önceki Haberler
Seray'ın foyası ortaya çıktı! Son hali sosyal medyayı karıştırdı!
Seray'ın foyası ortaya çıktı! Son hali sosyal medyayı karıştırdı!
Kırışıklıklardan kurtulmanın sırrı bu maskede!
Kırışıklıklardan kurtulmanın sırrı bu maskede!
Defne'yi aldattığı konuşulan Cem, Müslüm Gürses şarkısı paylaştı!
Defne'yi aldattığı konuşulan Cem, Müslüm Gürses şarkısı paylaştı!
Jim Carrey'den kadın gazeteci skandal yanıt! Akıllara Can Yaman geldi!
Jim Carrey'den kadın gazeteci skandal yanıt! Akıllara Can Yaman geldi!
Haftasonu kahvaltılarının vazgeçilmezi: Nergizleme tarifi
Haftasonu kahvaltılarının vazgeçilmezi: Nergizleme tarifi
Futbolcuları ifşa eden Beren cinsiyet değiştirdi! Son hali olay!
Futbolcuları ifşa eden Beren cinsiyet değiştirdi! Son hali olay!
Kenan Doğulu'dan ayrılık açıklaması!
Kenan Doğulu'dan ayrılık açıklaması!
Vücuttaki iltihabı söküp atan besinler!
Vücuttaki iltihabı söküp atan besinler!
Yorumlar