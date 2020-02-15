Soğan suyu saç uzatır mı sonuca inanamayacaksınız!

Saçlarınızın yavaş uzadığından mı şikayet ediyorsunuz? Soğan suyunu denediniz mi? Evet yanlış duymadınız! Yemeklere lezzet veren soğan aynı zamanda saçlarında çabucak uzamasına yardımcı oluyor! Peki nasıl mı diyorsunuz? İşte yapmanız gerekenleri sizler için hazırladık. Düzenli olarak uyguladığınız taktirde sonuca inanamayacaksınız.

Soğan suyu ile saçlarınız upuzun olacak

Özellikle son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan yöntemlerden biri de soğan suu ile saç uzatma uygulamasıdır. Kısa sürede saçlarınızı uzatmak istiyorsanız soğan suyunu kullanabilirsiniz. Saç beyazlamasını da geciktiren soğan suyu saçı ve saç diplerini besleyerek saçların uzamasına yardımcı olur. Yapılan bir araştırmaya göre saçta ya da vücudun herhangi bir bölgesinde 'saç kıran' olan yere soğan suyu sürüldüğünde, sorunlu bölgede kıl çıktığını ortaya koymuştu.

Soğan suyu saça nasıl uygulanır?

Yaklaşık 2 adet soğanı blender yardımı ile suyunu sıkın. Daha sonra elde ettiğiniz suyu saç derinize uygulayarak masaj yapın. Saçınıza sürdüğünüz soğan suyunu yaklaşık 1 saat kadar beklettikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu yöntemi 3 günde bir yapmaya çalışın kısa sürede gözle görülür etkisini görebilirsiniz.