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Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt akıllara Can Yaman'ı getirdi

Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt akıllara ünlü oyuncu Can Yaman'ı getirdi.

Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt akıllara Can Yaman'ı getirdi
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Uzun süredir beyazperdeden uzak olan Jim Carrey, sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Kirpi Sonic' filmiyle yeniden beyazperdeye dönecek olan oyuncu, vizyon öncesi skandal bir açıklamada bulundu. Kadın gazetecinin sorduğu ''Merak ediyorum, kariyerinizde yaptığınız onca şeyden sonra, sizin o listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı?" soruya verdiği cevapla çok konuşuldu. 

Skandal cevabı çok konuşuldu 

Film hakkında Heat dergisine röportaj veren ünlü oyuncu, Charlotte Long adlı gazeteciye verdiği skandal cevapla çok konuşuldu. Long, Jim Carrey'e, "Filmde Sonic'in ölmeden önce yapılacaklar listesi var. Merak ediyorum, kariyerinizde yaptığınız onca şeyden sonra, sizin o listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı?" diye sordu. Jim Carrey ise soruyu, "Sadece sen kaldın" şeklinde cevapladı. Şoke olan gazeteci ise, "Buna ne söyleyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Merak ediyorum, kariyerinizde yaptığınız onca şeyden sonra, sizin o listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı?"

Akıllara Can Yaman geldi 

Carrey'nin bu ifadeleri akıllara Can Yaman'ı getirdi. Can Yaman da İspanya'da katıldığı televizyon programında bir hayranının, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey söyler misin?" sorusuna, "Arkada odaya geçelim kanıtlayayım" yanıtını vermişti. Yaman, 'Libido' açıklamasıyla da günlerce konuşulmuştu.

 

 

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