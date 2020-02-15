Seray Sever'in son hali sosyal medyada olay oldu!

vTV8 ekranlarında yayımlanan Gel Konuşalım programıyla yeniden ekranlara dönen ve ardından Doya Doya Moda programında jüri olan Seray Sever yaptığı paylaşımla gündem oldu. Seray Sever'in photoshoplu paylaşımlarından sonra Uğurkan Erez'in yaptığı paylaşım Sever'in foyasını ortaya çıkardı.

İki fotoğraftaki fark sosyal medyanın diline düştü

Yeniden ekranlara dönen ve zaman zaman yaptığı yorumlarla dikkat çeken Sever'in de birçok ünlü gibi foyası ortaya çıktı. Sever'in photoshoplu paylaşımlarından sonra Uğurkan Erez bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine iki fotoğraftaki fark sosyal medyanın diline düştü. Paylaşıma binlerce yorum yağdı.

Peki Seray Sever kimdir?

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. 2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.