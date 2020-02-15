Cem Yılmaz Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı!

Defne Samyeli'yi aldattığı iddia edilen Cem Yılmaz, şimdilerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor. Sarıkaya'yla yeni bir aşka yelken açan Yılmaz Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
Eleştiri oklarının hedefinde
Ünlü komedyen Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşk yüzünden hem Defne Samyeli'yi terk ettiği için hem de Sarıkaya'nın yaşı nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturmuş durumda.
Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
Son günlerde dikkat çekici paylaşımlar yapan Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir Instagram hesabının linkini paylaştı. Instagram linkine tıklayanların karşısına ise İzmir'de sokak sanatçısının Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısının en bilindik bölümlerini söylediği anların videosu çıktı.
YIKILA YIKILA ŞARKI SÖZLERİ
Yıkıla yıkıla yaşayan benim
Geceler boyunca kahrolan benim
Ah edip inleyen yıpranan benim
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Hayatım karanlık yerlerde geçer
Yüreğim kırılmış kadehe benzer
Yüzüme nefretle bakmayın yeter
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Çektiğim çileler kendime benim
Tutup da birine vurmaz ki elim
Çekilin üstüme varmayın benim
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Hayatım karanlık yerlerde geçer
Yüreğim kırılmış kadehe benzer
Yüzüme nefretle bakmayın yeter
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Çektiğim çileler kendime benim
Tutup da birine vurmazki elim
Çekilin üstüme varmayın benim
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
**
Hayatım karanlık yerlerde geçer
Yüreğim kırılmış kadehe benzer
Yüzüme nefret le bakmayın yeter
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan, kime ne bundan