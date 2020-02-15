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Cem Yılmaz Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı!

Defne Samyeli'den ayrılıp Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı.

Cem Yılmaz Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı!
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Defne Samyeli'yi aldattığı iddia edilen Cem Yılmaz, şimdilerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor. Sarıkaya'yla yeni bir aşka yelken açan Yılmaz Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaşması dikkatlerden kaçmadı. 

Eleştiri oklarının hedefinde

Ünlü komedyen Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşk yüzünden hem Defne Samyeli'yi terk ettiği için hem de Sarıkaya'nın yaşı nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturmuş durumda.

Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son günlerde dikkat çekici paylaşımlar yapan Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir Instagram hesabının linkini paylaştı. Instagram linkine tıklayanların karşısına ise İzmir'de sokak sanatçısının Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısının en bilindik bölümlerini söylediği anların videosu çıktı.

YIKILA YIKILA ŞARKI SÖZLERİ

Yıkıla yıkıla yaşayan benim

Geceler boyunca kahrolan benim

Ah edip inleyen yıpranan benim

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Hayatım karanlık yerlerde geçer

Yüreğim kırılmış kadehe benzer

Yüzüme nefretle bakmayın yeter

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Çektiğim çileler kendime benim

Tutup da birine vurmaz ki elim

Çekilin üstüme varmayın benim

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Hayatım karanlık yerlerde geçer

Yüreğim kırılmış kadehe benzer

Yüzüme nefretle bakmayın yeter

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Çektiğim çileler kendime benim

Tutup da birine vurmazki elim

Çekilin üstüme varmayın benim

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan

**

Hayatım karanlık yerlerde geçer

Yüreğim kırılmış kadehe benzer

Yüzüme nefret le bakmayın yeter

Kötüysem düşkünsem kime ne bundan, kime ne bundan

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