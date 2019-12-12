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Ünlülerin kuaförü Emre Ayaksız Avrupa’da şov yaptı!

Ünlülerin kuaförü Emre Ayaksız, Avrupa'da 1000’den fazla katılımcının izlediği etkinlikte yaptığı saç showlarıyla ilgi odağı oldu.

Ünlülerin kuaförü Emre Ayaksız Avrupa’da şov yaptı!
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Buse Varol,Alişan,Gizem Özdilli, Elif Gönlüm, Kerem Gönlüm gibi bir çok ismin saç tasarımlarını üstlenen Emre Ayaksız, Schwarkopf Professional Belçika’nın gerçekleştirdiği uluslararası show da yabancı meslektaşlarıyla aynı sahneyi paylaşarak Türkiye’yi temsil etti.

Yaptığı saç showlarıyla ilgi odağı oldu

1000’den fazla katılımcının izlediği etkinlikte kişiye özel kendi saç tasarımlarını sergileyen Emre Ayaksız, yaptığı saç showlarıyla ilgi odağı oldu. Türkiye’yi böyle büyük bir etkinlikte temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyen Emre Ayaksız, Avrupa bizi yakından takip ediyor.Ülkemizde ki ünlü isimlerinde bunda payı var.Moda olarak yer aldığımız Avrupa’da artık saç tasarımlarımızla da yer alacağız dedi.

Ünlülerin kuaförü Emre Ayaksız Avrupa’da şov yaptı!

 Ünlülerin kuaförü Emre Ayaksız Avrupa’da şov yaptı!

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