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Muhterem Nur vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı.

Muhterem Nur vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
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Merhum müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nur Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Koronovirüs salgını nedeniyle cenazeye katılım az oldu. Muhterem Nur vasiyeti üzerine hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in mezarı üzerine gömüldü. 

Salgın nedeniyle belli aralıklarla saf tutuldu

Uzun süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören 88 yaşındaki Muhterem Nur, bu sabah saat 06.30 sıralarında İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muhterem Nur için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını nedeniyle katılım az oldu. Kültür ve sanat camiasından de katılım olmazken, Muhterem Nur'u Müslüm Gürses hayranları ve aile yakınları son yolculuğuna uğurladı. 

Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Müslüm Gürses'in mezarı üzerine gömüldü 

Müzik yapımcısı ve Muhterem Nur'un aile dostu olan Muhteşem Candan, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Muhterem Hanım'ı çoklu organ yetmezliğinden 06.30 sıralarında kaybettik. Muhterem Hanım, Müslüm Gürses gibi çok değerli eser bıraktık ardından. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı virüs nedeniyle böyle bir tören yapmak zorunda kaldık. Tedavi sırasında üç hastane değiştirdik ancak herkes elinden geleni yaptı. Ne yazık ki takdir ilahi. Dün uyandı ve eve gitmek istediğini söylemişti. Planlara göre bugün ayrı odaya çıkacaktı ama ne yazık ki sabah saatlerinde kaybettik. Kendisini Müslüm Gürses'in mezarına defnedeceğiz. Mezar planlı ve özel yapılmıştır ve iki katlıdır. Muhterem Hanım içinde yer mevcuttur. Hep Müslüm'e kavuşmak istiyordu, ben Müslüm'e kavuşacağım derdi. Ölümü son olarak değil de Müslüm'e kavuşmak olarak görüyordu" ifadelerini kullandı.

Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü

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