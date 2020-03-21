Yumurta kabuğu maskesi ne işe yarar cildi sıkılaştırıyor!

Yumurta kabuğu ile cilt lekelerinizden kurtulabileceğinizi dahası cildinizi sıkılaştırabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik ciltteki renk bozukluklarını tedavi etmeye yarayan bu maskeyi haftada bir kez uygulamanız yeterli olacak. Sonuca siz dahi inanamayacaksınız. Peki yumurta kabuğu maskesi nasıl yapılır? İşte tüm malzemeleri ve hazırlanışı ile karşınızda.

CİLT SIKILAŞTIRICI YUMURTA MASKESİ

Malzemeler:

2 adet yumurtanın kabuğu

1 yumurtanın akı

Yapılışı:

Kurumuş yumurta kabuklarını mutfak robotundan geçirin ya da bir havanda döverek toz hale getirin. Kabuklar toz hale geldikten sonra içine 1 yumurtanın akını ekleyip iyice karıştırın. Temiz cildinize sürün ve 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Cildinizi yıkadıktan hemen sonra bile sıkılaştığını hissedeceksiniz.