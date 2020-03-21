Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Ünlü diyetisyen Ender Saraç, geçtiğimiz günlerde koronovirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Karantina altına alınan diyetisyenden sevindirici haber geldi. Koronavirüs testi yaptıran Saraç, sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Saraç'ın test sonucu negatif çıktı.

''Test sonucum temiz çıktı''

Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran ve koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan Ender Saraç, Twitter hesabından test sonuçlarını paylaştı. Telefonundan test sonucunu gösterdiği bir video paylaşan Şaraç, "Korona test sonucum negatif yani temiz çıktı. Ayrıca ben de çok iyiyim. Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim" dedi.

Yalan haber yapanlara dava açacaklar

Dün Kanal D ekranlarında yayınlanan programa telefonla bağlanan Benan Saraç, eşinin sağlık durumu hakkında "Sentom ilerlemeden önlem almak için kendi isteğiyle gitti ve yine kendi isteğiyle bu testi yaptırmak istedi. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. Sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var" dedi. Çift, sosyal medyada Saraç'ın solunum cihazına bağlandığı ve ciğerlerinin hasar gördüğü yönündeki yalan haberleri yapan kişilere de dava açacaklarını söyledi.

Ender Saraç kimdir?

Ender Saraç, 1959 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Mecburi hizmetini Erzurum'da yaptı. 1989-95 yılları arasında İsviçre, Hollanda, Almanya ve Hindistan'da ayurveda ve Hindu tıp bilimi konularında eğitim aldı.1994 senesinde Türkiye'nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi'ni kuran Saraç, aynı zamanda Türkiye'nin ilk Doğal Arınma Merkezi Doğa Arınma Merkezi'nin de kurucularındandır. İş yeri hekimliği sertifikası da olan Saraç, astroloji, meditasyon, reiki, NLP, yoga gibi çeşitli özel gelişim ve spiritüel eğitim programlarına da katılmasının yanı sıra çeşitli kanallarda sağlık konusunda televizyon programları yaptı.