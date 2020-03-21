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Oyuncu Ezgi Mola salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak

Ekonomik krize dikkat çekmek için bir iyilik hareketi başlatan oyuncu Ezgi Mola, iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdi.

Oyuncu Ezgi Mola salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs son olarak Türkiye'ye de geldi. Virüsü karşı tedbir alanlar ise evden çıkmamaya başladı. Bu durumda milyonlarca kişinin etkileneceğini düşünen Ezgi Mola ise iyilik hareketi başlattı. Mola sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bir iyilik hareketi başlattığını açıklayarak  iki kiracısından bir aylık kirayı almayacağını duyurdu. Molanın bu hareketi alkış topladı. 

İki kiracısından kira almayacağını duyurdu 

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir video paylaşan başarılı oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim... Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum" dedi.

İyilik hareketi çağrısında bulunmuştu 

Geçtiğimiz hafta koronavirüs karşı alınan tedbirler kapsamında mekanların kapatılmasıyla ilgili paylaşım yapan Ezgi Mola, "Peki bu önümüzdeki yaklaşık iki ayda dükkanı olan kafe, restoran, eğlence mekanı, butiği vs olan kira ödeyen, maaş ödeyen insanlar ne yapacaklar? Bir iyilik hareketi mesela? Kiraların en azından 2 ay makul bir rakamda ödenmesi, hali vakti yerinde mülk sahiplerinin belki kira almaması? Bilmiyorum ama bir iyilik hareketi? Devletten faturalara vs. destek ve vergileri kaldırmak? Sizce?" demişti.

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