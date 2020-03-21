Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine can vererek hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet melih Yılmaz, bir video yayınlayarak Çukur dizisinden neden ayrıldığını açıkladı. Yılmaz, '''Zaten karakteri bitireceğiz' dediler. Ben de o zaman uzatmadan hemen bitirin dedim. 2 bölüm sonra bitireceklerdi ben de hemen bitirin dedim'' dediğini açıkladı.

''Sete çıkmama kararı aldım''

Kendisini merak eden takipçileri için açıklama videosu paylaşan Yılmaz, şunları söyledi: "Şöyle söyleyeyim de konu kapansın, sormayın bir daha. 9 hafta sete çıkmadım. Sonra set var haberi geldi ve bende çıkmama kararı kaldım. Sonra 'zaten karakteri bitireceğiz' dediler. Ben de o zaman uzatmadan hemen bitirin dedim. 2 bölüm sonra bitireceklerdi ben de hemen bitirin dedim. İşimi severek yapıyorum, ölene kadar da severek yapacağım. Bir yolunu bulup yapacağım, kimse engel olamayacak. Heveslerimi ve hayallerimi kimsenin kırmasına izin vermeyeceğim. O yüzden yola devam." Yamaç'ın intikam almak için vurduğu Timsah Celil'in Çukur macerası sona ermişti.

Ahmet Melih Yılmaz kimdir?

Aslen Ankaralı olan Ahmet Melih Yılmaz 1 Ocak 1982 doğumlu. Ahmet Melih Yılmaz, Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerinin ilk filmi ise 2010 yılında Meriç karakterini canlandırdığı kısa film Felaket oldu. Ahmet Melih Yılmaz'ın anne ve babası hakkında çok fazla bilgi yok. Ancak ünlü oyuncu Ahmet ismini babasından, Melih ismini de annesinden aldığını sıklıkla dile getiriyor. Üniversitede arkadaşı ile birlikte Eric de Volder’in Oda ve Adam oyununa hazırlanmış ve sundukları oyun izleyenler tarafından beğenilmemiştir. Bu oyunlarının beğenilmemesini iyi bir olay olarak gören Ahmet Melih Yılmaz, sebep olarak ise tiyatroya yazılmasına teşvik ettiğini söylemiştir. Ankara'ya tiyatro okumaya geldiği dönemde ayda en az 20 ile 30 arasında oyun oynamıştır. Zorlu bir süreç geçiren Ahmet Melih Yılmaz, Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmen olarak yer aldığı Woyzeck Masalı'nda Woyzeck karakterini oynamıştır. Kadınlar, Aşklar, Şarkılar isimli oyunlarda da şarkı söylemiştir. Şarkı söylemeyi seven Yılmaz, aynı zamanda tiyatro oyunları üzerine eğitim alırken modern dans üzerine de eğitimler almıştır.