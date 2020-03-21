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Fındık kurabiye nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Şekersiz ve glutensiz ağızda dağılan şahane bir kurabiye tarifine ne dersiniz? Bu lezzete bayılacaksınız1 İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı!

Fındık kurabiye nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Fındık kurabiye nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? Şekersiz ve glutensiz sağlıklı mı sağlıklı bu enfes tarifi beraber hazırlamaya ne dersiniz? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

1 adetyumurta
60 gramtereyağ
2 yemek kaşığıfındık püresi
2 yemek kaşığıincir özü
1/2 paketkabartma tozu
1/2 çay kaşığısaf vanilya tozu
1 çay kaşığıtarçın
200 gramkarabuğday unu

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp kıvam alana dek güzelce yoğuralım.
Ceviz büyüklüğünde toplar yapalım ve her bir topun üstünü fındık kırığına batıralım. 170 derecede 10-12 dakika kontrollü pişirelim.

 

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